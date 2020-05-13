Коронавирус в Перми 13 мая 2020 года: в Перинатальном центре и еще четырех медучреждениях обнаружен коронавирус. Минздрав сообщил информацию о распространении коронавирусной инфекции в медучреждениях Перми и края. Так с 9 по 11 мая в 4 из них был выявлен коронавирус.

По словам медиков, с 11 мая отделения реанимации, патологии новорожденных, патологии беременных, послеродовое отделение Перинатального центра выведены в режим работы обсерватора из-за выявления двух случаев заражения коронавирусом среди сотрудников.

- 14 сотрудников и 177 пациентов перевели в обсервацию, на домашней изоляции находятся 37 сотрудников и 105 пациентов, - сообщает Минздрав.

Еще одно медучреждение в котором обнаружен коронавирус выявили в крае. Сотрудников поликлиники районной больницы Полазны пришлось отправить на карантин. У одного из пациентов подтвердился диагноз - коронавирусная инфекция. Его госпитализировали в перепрофилированное медучреждение Перми.

- С 11 мая по предписанию Роспотребнадзора на домашнем карантине под ежедневным наблюдением врачей находятся 32 человека, из них 11 медработников, - говорит главврач больницы.

Урологическое отделение пермской больницы им. доктора Ф.Х. Граля возобновило прием и выписку пациентов 8 мая. А 12 мая по предписанию Роспотребнадзора отделение кардиологии было переведено в режим обсервации из-за выявления семи случаев заражения среди пациентов.

- Все контактные пациенты и медицинские работники находятся под ежедневным наблюдением врачей. «Всего 45 человек», - говорят в Минздраве.

В больнице им. М.А. Тверье по предписанию Роспотребнадзора с 9 мая приостановлен прием и выписка пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии в связи с выявлением одного случая заражения коронавирусной инфекцией среди пациентов.

Круг контактировавших с ним лиц установлен. В обсервацию переведены 10 пациентов и 1 сотрудник, 1 медработник изолирован на дому, 3 пациента госпитализированы в перепрофилированное медицинское учреждение.

В соответствии с предписанием Роспотребнадзора во всех учреждениях проводятся необходимые эпидемические мероприятия.

Напомним, всего на 13 мая в Пермском крае зафиксировано 829 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, из них 445 человек выздоровели.

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