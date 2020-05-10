Жителей Пермского края эвакуируют из-за паводка

В Пермский край пришла большая вода. На контроле краевых властей находятся 7 районов края, где пик половодья пришелся на 9-10 мая. В том числе оказался подтопленным Гайнский район. Там складывается самая напряженная обстановка.

Местные жители говорят, что такого сильного паводка они не помнят и не ожидали, что будет столько воды.

фото: местных местных жителей. Людей эвакуируют в безопасные места.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы Гайнского района 10 мая в зоне подтопления оказался поселок Серебрянка там подтоплено 36 придомовых территорий и 15 жилых домов.

В зоне подтопления оказалось 96 человек из подтопленных домов эвакуированы 9 человек в пункт временного размещения, которые организовали в местных школах. Они обеспечены спальным местом, водой и горячим питанием.

фото: местных местных жителей. Такого половодья местные жители не ожидали.

Поселок Усть-Чёрная 27 придомовых территорий, подтоплено 10 домов, в зоне подтопления оказалось 85 чел.

В поселке Верхняя Старица 3 придомовых территории подтоплены, в зоне подтопления оказалось 5 человек дома не подтоплены.

Поселок Оныл 12 придомовых территорий, в зоне подтопления оказалось 61 человек, дома не подтоплены.

фото: местных местных жителей. По улицам можно перемещаться только на лодках.

Поселок Кебраты 34 придомовых территории, в зоне подтопления оказалось 110 человек дома не подтоплены.

Поселок Сергеевский 8 придомовых территорий (было 12), в зоне подтопления оказалось 28 человек дома не подтоплены.

фото: vk.com/ourtime_gainy. Некоторые населенные пункты отрезаны большой водой.

Также в связи с затоплением (размытием) автодорог труднодоступными оказались населенные пункты Сейва, Керос, Жемчужный.

Уровни воды в реках округа повышается. Самый большой прирост воды в реке Весляна в поселке У-Чёрная – 640 см. (+84 за сутки). На Каме в поселке Гайны – 474 см. (+27 за сутки). Лолог пос. Сергеевский – 449 см. (-20 за сутки). Весляна поселок Оныл – 524 см. +26 за сутки.

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки 9-11 мая продолжится повышение уровней воды в реках бассейнов Верхней Камы, Вишеры. Местами возможны резкие подъемы и выход воды на пойму.

фото: vk.com/ourtime_gainy. В гайнском районе размыто несколько дорог

В реках горно-восточных районов начнется пик половодья и приток ее в Широковское водохранилище и водохранилище Яйвинской ГРЭС на реке Яйве.

9-10 мая подъем уровня воды в реке Весляна районе поселке Усть-Черная продолжится, уровень воды окажется около отметки, увеличится зона затопления подтопления жилых домов, придомовых территорий в поселках Серебрянка, Усть-Черная и Пельмин Бор.