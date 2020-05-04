Онлайн-афиша трансляций в Перми на ближайшие дни

Пермский театр оперы и балета

Театр проводит онлайн-фестиваль, посвященный 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского.

4 мая - Концерт симфонической музыки. Прозвучат Струнный секстет «Воспоминание о Флоренции» и Третья симфония. (6+)

5 мая - в рубрике «Легенды Пермского театра» будет представлена опера на исторический сюжет «Орлеанская дева». (12+)

6 мая - балет «Щелкунчик», авторская версия Алексея Мирошниченко. (6+)

Начало трансляций в 19.00. Посмотреть их можно на странице театра ВКонтакте или на сайте: permopera.ru

Театр «У Моста»

4 мая – «Гранатовый браслет», пьеса Ольги Клименковой по произведениям Александра Куприна. Режиссер – Алла Чепинога, художник – Сергей Федотов. (12+)

6 мая – «Мачеха Саманишвили», пьеса по мотивам рассказа Давида Клдиашвили. Режиссура и сценография - Сергей Федотов. (12+)

Фрагмент спектакля "Мачеха Самонишвили". Фото: Вадим Балакин

9 мая – «Зурикела», спектакль по мотивам романа Нодара Думбадзе "Я, бабушка, Илико и Илларион". Режиссер - Вахтанг Николава. (12+)

В группах vk.com/fest_md и facebook.com/McDonaghFest Начало онлайн-показов – 20.00.

Театр-Театр

4 мая - «Ричард III», трагедия по пьесе Вильяма Шекспира. (18+)

5 мая - «Квадратура круга», комедия о том, как любили наши бабушки и дедушки (16+)

6 мая - «Шинель» , пластическая фантазия по мотивам одноименной повести Николая Гоголя (12+)

7 мая - «У нас все хорошо», спектакль по пьесе Дороты Масловска. (16+)

8 мая - «Лирическая хроника боевых действий расчета гвардейского миномета ПМ-38», по повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр» (12+)

9 мая - концерт «Поминальная молитва», подготовленный 5 лет назад, к 70-летию Великой Победы.

Ссылки на записи будут появляться на официальных страницах Театра-Театра в соцсетях vk.com/teatrteatrperm в 19.00. Просмотр записи открыт в течение суток. Через 24 часа - новый спектакль.

Фрагмент спектакля «Лирическая хроника боевых действий расчета гвардейского миномета ПМ-38», Фото: Юрий Чернов

Пермская филармония

6 мая - Трио имени Хачатуряна выступит с программой, в которой прозвучат инструментальные трио, написанные великими русскими композиторами – Петром Чайковским и Дмитрием Шостаковичем. (6+)

7 мая - К 180-летию Чайковского опера «Евгений Онегин» в исполнении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под руководством заслуженного артиста России Александра Сладковского. Пушкинские строки прозвучат в исполнении известной актрисы театра и кино Чулпан Хаматовой. (6+)

8 мая - «Через годы, через расстояния...» Квартет солистов Пермской филармонии «Каравай» исполнит оригинальные обработки песен на темы военных лет, советские лирические песни 30-60-х годов, музыку из популярных кинофильмов. (6+)

9 мая весь день пойдут трансляции концертов, посвященных Дню Победы.

11.00 - «За нашу Победу!», «Хорус-квартет» и Пермский губернский оркестр исполнят патриотические песни, посвященные Великой Отечественной войне. (6+).

13.00 - «Песни военных лет» в исполнении симфонического оркестра имени Светланова и хора «Мастера хорового пения». Прозвучат вальс из к/ф «А зори здесь тихие», «Вот солдаты идут», «Жди меня, и я вернусь», «Смуглянка» «Тёмная ночь», «Солнце скрылось за горою», «На безымянной высоте», «Последний бой», «Шум берёз», «Песня о далекой Родине», «Как молоды мы были» и «День Победы». (6+)

15.00 – запись беспрецедентного выступления народного артиста России Дмитрия Хворостовского с Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан под управлением заслуженного артиста России Александра Сладковского, которое состоялось 9 мая 2014 года на площади перед Пермским Домом офицеров. (6+)

Дмитрий Хворостовский в Перми. Фото: Пермская филармония.

17.00 - трансляция знаменитой cимфонии № 7 «Ленинградская» До мажор Дмитрия Шостаковича, которая прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан. (6+)

19.00 - оркестр русских народных инструментов Пермской краевой филармонии представит программу «День Победы» с участием солистов филармонии и Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. (6+)