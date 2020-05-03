2020-05-03T10:01:04+03:00
Происшествия

«Клиенты платили две тысячи за час». В Перми накрыли притон, где девушки легкого поведения оказывали интимные услуги

Они обслуживали посетителей в квартире на улице Коминтерна [видео]
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Фото: скрин с видео ГУ МВД России по Пермскому краю.Фото: скрин с видео ГУ МВД России по Пермскому краю.
Изменить размер текста:

Сейчас 29-летнему пермяку, которого обвиняют в создании притона, в котором оказывались интимные услуги, грозят длительные сроки заключения. Максимальное наказание за «Организацию занятия проституцией» - 5 лет лишения свободы, а за «Вовлечение в занятие проституцией» ему грозит до 15 лет колонии.

Уголовное дело в отношении пермяка и двух девушек, которые работали у него администраторами, завершено и передано в суд.

Притон по оказанию интимуслуг был открыт в Перми в июле 2016 года. Его организатор вместе со своей 26-летней супругой подыскал девушек для оказания платных интимных услуг. Салон располагался в арендованной двухкомнатной квартире на Шоссе Космонавтов.

Вскоре для того, чтобы искать девушек легкого поведения они приобщили и свою 26-летнюю знакомую. Обе девушки выполняли функции администраторов.

Дело оказалось прибыльным, и в январе 2017-го пермяк арендовал двухкомнатную квартиру на улице Коминтерна и открыл там еще один салон. Доходы росли, и в октябре 2017-го он выкупил это жилье и сделал в нем перепланировку под трехкомнатную квартиру.

Полицейские из Перми рассказывают, как накрыли притон с девушками легкого поведения.

- Притон работал в круглосуточном режиме, одновременно в нем находилось три девушки-проститутки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Рекламу о предоставлении интимных услуг за деньги фигуранты размещали в социальных сетях. Известно, что за один час в борделе клиенты платили в среднем 2 тысячи рублей. Ежемесячный доход владельца притона составлял около 200 тысяч рублей, девушек-администраторов – 45-60 тысяч.

О деятельности заведения полиции стало известно в ноябре 2018 года. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции пресекли работу салона интимных услуг. Девушек за занятие проституцией привлекли к административной ответственности, а в отношении организаторов возбудили уголовные дела. Вскоре их рассмотрит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Еще пять человек выздоровели 3 мая от COVID-19 в Пермском крае
В Перми закрыто движение транспорта на пересечении улиц Сибирской и Революции
В Пермском крае суды принудительно госпитализировали шесть пациентов с коронавирусом
За пермяками, которые выжигают сухую траву, будут следить с беспилотников
«Двое погибли, одна в больнице». В Пермском крае произошло смертельное ДТП
В Прикамье число летальных исходов среди инфицированных COVID-19 увеличилось до 15 человек. Кого считают умершим от коронавирусной инфекции?
В Прикамье за сутки умерли еще 3 зараженных коронавирусом, общее количество летальных исходов увеличилось до 15
Количество пациентов с коронавирусом в Прикамье увеличилось за сутки на 32 пациента
За минувшие сутки в Прикамье выписали рекордное число выздоровевших от коронавируса
Певцы и музыканты Прикамья присоединились к масштабному песенному марафону «Наш День Победы»
В Пермском крае мужчина просил вызвать полицейских, а когда те приехали, он умер
В Перми рыбаку, который в условиях режима самоизоляции выловил 73 килограмма рыбы, грозит 2 года
Жителя Прикамья, который наставил на соседа игрушечный пистолет, посадят на 2 года
В МЧС Прикамья предостерегли от лесных пожаров из-за аномальной жары
Разбилась насмерть: в Перми из окна шестого этажа выпала женщина
«Нужны лодки и эхолоты». Волонтеры просят пермяков выйти на поиски пропавшего мужчины
Клещи покусали более 200 жителей Пермского края
«Новые жертвы COVID-19». В Пермском крае умерли еще три человека с коронавирусом
Коронавирус в Пермском крае: еще 4 человека вылечились от COVID-19
Владимир Путин поблагодарил главу Пермского края за решение важной проблемы
Продуктовые наборы для малообеспеченных семей Прикамья будут выдавать до середины мая