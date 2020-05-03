«Клиенты платили две тысячи за час». В Перми накрыли притон, где девушки легкого поведения оказывали интимные услуги

Сейчас 29-летнему пермяку, которого обвиняют в создании притона, в котором оказывались интимные услуги, грозят длительные сроки заключения. Максимальное наказание за «Организацию занятия проституцией» - 5 лет лишения свободы, а за «Вовлечение в занятие проституцией» ему грозит до 15 лет колонии.

Уголовное дело в отношении пермяка и двух девушек, которые работали у него администраторами, завершено и передано в суд.

Притон по оказанию интимуслуг был открыт в Перми в июле 2016 года. Его организатор вместе со своей 26-летней супругой подыскал девушек для оказания платных интимных услуг. Салон располагался в арендованной двухкомнатной квартире на Шоссе Космонавтов.

Вскоре для того, чтобы искать девушек легкого поведения они приобщили и свою 26-летнюю знакомую. Обе девушки выполняли функции администраторов.

Дело оказалось прибыльным, и в январе 2017-го пермяк арендовал двухкомнатную квартиру на улице Коминтерна и открыл там еще один салон. Доходы росли, и в октябре 2017-го он выкупил это жилье и сделал в нем перепланировку под трехкомнатную квартиру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/776830" frameborder="0"></iframe> Полицейские из Перми рассказывают, как накрыли притон с девушками легкого поведения.

- Притон работал в круглосуточном режиме, одновременно в нем находилось три девушки-проститутки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Рекламу о предоставлении интимных услуг за деньги фигуранты размещали в социальных сетях. Известно, что за один час в борделе клиенты платили в среднем 2 тысячи рублей. Ежемесячный доход владельца притона составлял около 200 тысяч рублей, девушек-администраторов – 45-60 тысяч.

О деятельности заведения полиции стало известно в ноябре 2018 года. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции пресекли работу салона интимных услуг. Девушек за занятие проституцией привлекли к административной ответственности, а в отношении организаторов возбудили уголовные дела. Вскоре их рассмотрит суд.