2020-05-02T08:14:36+03:00
Общество

«Лето-2020 в Пермском крае будет аномально теплым?» На Прикамье надвигается небывалая жара

В майские праздники столбик термометра в Перми преодолеет отметку в +22 градуса
Андрей МАТЛИН
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В лесу расцвели подснежники, но лучше любоваться ими издали.В лесу расцвели подснежники, но лучше любоваться ими издали.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Российские синоптики прогнозируют небывало теплое лето в этом году. Пермские метеорологи также подтверждают: аномально теплая погода продолжает бить в нашем крае рекорды.

- Столбик термометра во вторник, 5 мая, скорее всего, уверенно преодолеет отметку в 20 градусов тепла, - прогнозирует руководитель Пермского центра по гидрометорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Судя по всему, такое аномальное для начала мая потепление не будет кратковременным – продержится как минимум

несколько дней.

Пока погода не слишком жаркая. Но начинается череда «сухих» дней без осадков, в связи с чем в прикамском управлении МЧС предупреждают о возможности лесных пожаров и просят дачников, чтобы они не жгли прошлогоднюю сухую траву.

Сегодня в субботу, 2 мая, температура воздуха днем не превысит 7 градусов. Будет пасмурно, с прояснениями во второй половине дня. Ветер слабый – не более 4 метров в секунду.

В воскресенье, 3 мая, потеплеет до +8 градусов. Установится безветренная погода с прояснениями, осадков не ожидается.

В понедельник, 4 мая, днем температура повысится до +12 градусов, день обещает быть солнечным.

Во вторник, 5 мая, столбик термометра днем на солнце превысит отметку в 21 градус тепла.

В среду, 6 мая, вполне может потеплеть днем до 22 градусов.

В четверг, 7 мая, немного похолодает – до +20 градусов, к вечеру возможен небольшой дождь. Но в целом день обещает быть солнечным.

В пятницу, 8 мая, столбик термометра вновь будет колебаться возле 20-градусной отметки.

В субботу, 9 мая, теплая погода – в районе 20 градусов днем - сохранится, но возможны кратковременные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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