Правила поездки на дачу в Прикамье на майские праздники: что запрещено делать за городом

В Перми продолжает действовать режим самоизоляции. Ради собственной безопасности в период распространения коронавирусной инфекции, жители города и края должны оставаться дома. На улицу можно выходить только для того, чтобы купить продукты и лекарства, вынести мусор или выгулять домашних животных.

Пермяки, которые продолжают работать, могут передвигаться по городу, имея при себе разрешение от работодателя. По рекомендации эпидемиологов, необходимо использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.

Однако в связи с тем, что всероссийские выходные с сохранением заработной платы продлены до 11 мая, жителям региона разрешили выезды на дачи. Изменения в Указ губернатора Пермского края утвердили на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, возглавляемого главой региона Дмитрием Махонинным.

Итак, какие приняты правила поездки на дачу в Прикамье на майские праздники:

С 1 по 11 мая включительно режим самоизоляции не будет распространяться на случаи выезда на дачи, садовые участки и возвращения обратно, в места постоянной самоизоляции.

Добираться до дач можно на личных автомобилях или общественным транспортом, соблюдая меры предосторожности:

- держать социальную дистанцию в полтора метра

- обезопасить себя средствами индивидуальной защиты - маски и перчатки.

Что запрещено делать за городом:

По рекомендации Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, находясь на даче, запрещено:

- собираться компаниями

- ходить в гости к соседям по даче

- принимать гостей у себя.

Эпидемиологи напоминают, что выполнение этих требований необходимо для обеспечения нашей с вами безопасности, сохранения здоровья и жизни.

ВАЖНО

Где пермякам купить рассаду и саженцы

С 30 апреля в Перми и крае начали работать открытые площадки, где можно купить саженцы, семена, рассады, удобрения, садовый инвентарь и другой посадочный материал.

По решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе таких площадок будет 136.

- Многие рассаду выращивают дома, но у садоводов есть потребность что-то докупить, - отметил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. - Важно дать нашим землякам такую возможность, организовав безопасные торговые площадки - с учетом санитарно-эпидемической обстановки. Контролировать ситуацию нам помогут сотрудники Росгвардии и полиции.

Торговые точки должны располагаться на расстоянии двух метров для того, чтобы покупатели имели возможность соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Каждые 2 – 4 часа продавцы обязаны проводить влажную уборку с дезинфекторами всех контактных поверхностей и инвентаря, а также обеспечить покупателей доступом к антисептикам.

Торговые площадки откроются в Перми, Березниках, Кунгуре, Губахе, Кизеле, Кудымкаре, а также в Соликамском, Верещагинском, Горнозаводском, Добрянском, Краснокамском, Лысьвенском, Нытвенском, Оханском, Суксунском, Чайковском, Чердынском, Чусовском, Юсьвинском, Бардинском и других муниципальных и городских округах.

Они будут работать до 10 мая, а затем – до конца мая - по пятницам, субботам и воскресениям.

Адреса в Перми:

1.Улица 3-я Водопроводная, 5, строение 1 (оптово-розничная база «цветочный мир»)

2.Улица 2-я Казанцевская, 11 (площадка перед ТЦ Касторама)

3.Шоссе Космонавтов, 11 (садовый питомник «Хмели»)

4.Улица Автозаводская, 23 (у ТЦ «Семь чудес»)

5.Улица Спешилова, 114 (площадка у ТРК Спешилов)

6.Улица Петропавловская, 19 («Усадьба»)

7.Улица Пушкина, 104 (на территории рынка у ТК Центральный)

8.Улица Восстания, 160 – улица Володарского, 37 (рядом с магазином «Цветы»)

9.Улица Восстания, 25 (у торгового комплекса)

10.Улица Лядовская, 133/1 (тепличное хозяйство «Поли-сад»)

11.Улица Молдавская, 3 (торговый комплекс)

12.Улица Первомайская, 14 (торговый комплекс)

13.Улица Писарева, 25 (ТК «Центральный»)

14.Улица Героев Хасана, 109 В (ТЦ Баумолл)

15.Улица Маршрутная, 9 (ТЦ Мачта)

16.Улица Васильева, 33 (оптово-розничная база «АгроТрейдПермь»)

17.Новые Ляды, улица Островского, 88.