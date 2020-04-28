«Вылечить генетическую поломку уже нельзя». У годовалого Егорки из Пермского края в любую минуту может произойти остановка дыхания

Полуторагодовалый Егор Некрасов из Осы только начинает привыкать к стенам своего родного дома, где тепло, уютно, красиво и все устроено с огромной любовью. А ведь первые десять месяцев своей жизни малыш провел в больничной реанимации.

Каждый день у Егорки останавливалось дыхание и единственное, что спасало его в эти моменты - это больничное оборудование, которое давало малышу жизненно важный глоток воздуха, чтобы он мог дышать дальше.

Егор - первый и долгожданный ребенок в семье Некрасовых, но родился он с тяжелым генетическим заболеванием — синдромом Патау. Это генетическая поломка, из-за которой возникает множество нарушений в развитии. Вылечить эту болезнь, увы, нельзя, но можно подарить семье, в которой живет такой малыш, больше возможностей.

Осенью 2019 года Егорке с мамой Мариной удалось вырваться из больничных стен и вернуться домой. Это стало возможным благодаря тому, что семье были переданы приборы из Службы проката медтехники фонда «Дедморозим». И теперь у мамы Марины всегда под рукой медоборудование, которое после остановки дыхания спасает ее маленького сынишку.

Когда Марине пришлось делать это в первый раз, ей было очень страшно, а сейчас мама смело ухаживает за сыном не хуже медсестры. А ведь судорожные приступы и остановки дыхания у малыша случаются почти ежедневно.

Чтобы жить дома и дальше, Егору нужны собственные приборы. Врачи рекомендуют иметь ему мешок Амбу, кислородный концентратор, пульсоксиметр, аспиратор, гастростому и трахеостому, кресло для ванны, а также расходные материалы к приборам. Общая стоимость комплекта медоборудования составляет 406 тысяч рублей. Помочь семье Егора Некрасова можно здесь.