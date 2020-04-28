2020-04-28T06:19:34+03:00
Общество

Коронавирус в Перми и Пермском крае, последние новости на 28 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 28 апреля 2020 года [аудио]
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За предыдущие сутки в Пермском крае коронавирус подтвердился у 20 пациентов. По данным на утро 28 апреля, общие цифры выросли до 454 человек.

В краевом Минздраве прогнозировали подобное развитие ситуации - неделю назад в крае была выявлена вспышка заболеваемости опасной инфекцией в одном из медучреждений.

- Прирост заболевших в эти и следующие дни будет влиять локализованный очаг заражения в ведомственной клинике СвЖД «РЖД-Медицина». В настоящее время проводится обследование всех сотрудников больницы, пациентов, находящихся в отделениях, а также повторно 182 человек, выписанных в период с 10 по 21 апреля.

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Из 61 выявленных за 26 апреля случаев - 13 мужчин, 46 женщин и 2 детей (1 девочка и 1 мальчик). 1 человек прибыл из Москвы, остальные контактировали с заболевшими в Прикамье. Младше 45 лет - 23 человека, 20 человек в возрасте 45-65, 16 человек старше 65 лет.

Еще одна тревожная новость, которую сообщили в Роспотребнадзоре по Пермскому краю - отделения терапии и кардиологии ГБУЗ ПК ГКБ №7, расположенные на ул. Героев Хасана, закрыты на прием и выписку пациентов на 14 дней по предписанию главного санитарного врача Пермского края.

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- У 5 сотрудников отделений выявлен первичный положительный тест на Covid-19 - сообщают в Роспотребнадзоре по Пермскому краю. Четыре работника сейчас находятся на изоляции дома. Одна сотрудница в краевой клинической больнице. Специалисты определили круг контактных лиц, все взяты под медицинское наблюдение.

49 пациентов ГКБ №7 находятся в отделениях. Проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Взяты пробы на исследование у всех сотрудников больницы, результаты отрицательные. Ожидаются результаты исследования у пациентов.

В Перми продолжают выписывать пациентов, которые находились на лечении от коронавируса в инфекционных отделениях Перми.

- На сегодняшний день 9 человек выздоровело от коронавируса в Прикамье, - комментируют специалисты. - Общее число жителей региона, которые оправились от коронавирусной инфекции 61 человек. Они выписаны из медучреждений в Перми. Из них 5 мужчин, 2 женщины и 2 девочки в возрасте до 14 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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