В Пермском крае окончены поиски одной из трех пропавших девочек-подростков

15-летнюю Ксению Г. нашли. Девочка сама вышла на связь с волонтерами и рассказала, где находится. За ней приехали и забрали. Сейчас с ней все хорошо. Но поиски двух других подростков продолжаются.

Напомним, 24 марта из Центра помощи детям в Березниках сбежали две 15-летние девочки - Анастасия Щербакова и Ксения Г. А 8 апреля из этого же Центра сбежала 17-летняя Ксения Никитина.

Волонтеры сообщают, что еще две девочки периодически заходят в социальные сети и ведут переписку, но не говорят, где находятся.

Волонтеры и полицейские продолжают поиски пропавших. Жителей Прикамья, кому известна какая-либо информация о местонахождении пропавших, просят звонить по телефонам: 8-919-494-29-85 - координатор поисков Олеся и 241-36-40 - БРНС.