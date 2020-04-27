«Дети были в шоке». В Перми во время онлайн урока семиклассникам включили порноролик

Накануне во время дистанционного урока географии, который проводили с помощью сервиса видеоконференцсвязи Zoom, на экранах планшетов учеников 7 класса появился ролик с контентом «для взрослых».

- С огромными глазами в комнату забежал сын,- вспоминает пермячка Татьяна. - Сунул мне в руки планшет и сказал, что с экрана пропала учительница, вместо нее появилась голая женщина, а параллельно громко матерился какой-то парень. Когда я посмотрела на экран, видео уже закончилось, - вспоминает Татьяна.

Фото: скриншот видео

Екатерина - знакомая Татьяны - успела посмотреть ролик до конца.

- Катя делала с сыном уроки на кухне, вышла на минутку, а когда вернулась, услышала из планшета мат, - рассказывает Татьяна. - Сын в это время сидел с ошалелым видом, смотрел в планшет и не понимал, что происходит. Он очень испугался, подумав, что мама заподозрит его в увлечении подобным видео. Ролик длился две минуты, Катя успела сделать скриншот и отправить мне. А через несколько дней мне позвонила завуч, вежливо сообщила, что знает о моем беспокойстве по поводу произошедшего. Она объяснила, что дистанционное обучение для педагогов вновинку, что они не знают, как действовать в подобных ситуациях. И добавила, что сами учителя считают это проделками хакеров.

Доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ Иван Печищев рассказывает, что после того, как дети перешли на удаленное обучение, подобные ситуации стали происходить все чаще.

- Это началось еще в марте и получило название «Зумбомбинг». Сперва на западе, а потом дошло и до нас. К сожалению, не все наши преподаватели могут обезопасить себя и своих учеников от подобных конфузов. Но есть технические инструменты, которые помогут избежать подобных ситуаций, - говорит Печищев.

Не публиковать ссылки в открытом доступе

Это самое первое правило. Но не все учителя этим пользуются. Я советую публиковать ссылку на урок только во внутреннем чате, либо отправлять личным сообщением. Конечно, и сами ученики могут поделиться ссылкой с так называемыми шутниками, но эта мера поможет минимизировать риски подобных ситуаций.

Кнопка «Безопасность»

Нажав на эту кнопку, человек получит доступ к разному рода функциям приложения, одна из них - запретить демонстрацию экрана. Нажав ее, никто, кроме учителя, не сможет транслировать видео. Также в разделе «Безопасность» можно отключить функции «рисование на слайдах» и «комментирование», с помощью этих функций также можно влиять на трансляцию. Еще советую отключать звук у всех участников трансляции, а включить его можно будет в любой момент. Это тоже поможет избежать неловких ситуаций, а в случае их возникновения, шутника будет легко распознать - его микрофон «загорится» активным.

Заблокировать трансляцию

Это последний и весьма надежный способ. Когда все ученики присоединились к трансляции, и учитель это увидела, она может воспользоваться функцией «блокировка трансляции». Единственный минус этой функции - опоздавшего ученика уже никак не добавить в видео. Трансляцию он сможет посмотреть только в записи.

Иван Печищев добавляет, что, к сожалению, в отличие от реальной жизни, в интернете мы никак не защищены. Однако, пользуясь данными советами, учителя могут в разы повысить безопасность своих онлайн уроков.

После произошедшего, по словам Татьяны, отец одного из учеников намерен писать заявление в полицию.