Семь необычных способов отметить день рождения на самоизоляции

- Из-за этого коронавируса ко мне никто на день рождения не придет, - все чаще вздыхает мой сын, которому скоро исполнится восемь.

А нам, родителям, наоборот, хочется сделать так, чтобы день рождения на самоизоляции запомнился нашему имениннику надолго. Понятно, что ни родных, ни друзей в гости мы пригласить не сможем, все детские центры из-за коронавируса сейчас закрыты, поэтому заранее начали думать, как организовать день рождения так, чтобы он прошел весело и необычно.

Мы посидели в интернете и нашли немало простых и доступных идей праздника не только для детей, но и для взрослых. И готовы поделиться этим, чтобы и ваши именинники не грустили в свой праздник. Только готовиться к этому торжественному дню желательно заранее, чтобы успеть заказать и приготовить все необходимое.

1. Организуйте видеопоздравления от родных и друзей

Это здорово, когда собраться за столом может вся родня и все друзья. Но сейчас для этого неподходящее время, поэтому поздравить именинника можно с помощью видеороликов с пожеланиями. Заранее попросите дорогих для именинника людей записать видео-поздравления, а в день рождения отправить на почту или сообщением на страничку в соцсетях.

Если свое утро именинник начнет с просмотра поздравлений от родных, то настроение на весь день будет приподнятым! Этот вариант подойдет для любого возраста. Причем, для бабушек и дедушек, сидящих сейчас на строгой самоизоляции, – тем более! Представьте, какими трогательными для них станут такие внимание и забота.

А если ваш именинник учится в школе, то можно попросить, чтобы в поздравлении приняли участие друзья из класса, ведь ребята сейчас тоже очень друг по другу скучают.

Самые креативные «виртуальные гости» могут написать стихотворение или песню об имениннике, это только приветствуется.

2. Устройте квест по квартире в поисках подарка

Каким бы дорогим и желанным не был подарок, просто вручать его за праздничным столом не стоит. Человек в любом возрасте любит сюрпризы, поэтому подумайте о том, чтобы устроить небольшой домашний квест по поиску подарка.

Эта затея сродни игре «12 записок», которую все помнят с детства. Разложите записки с указанием, где спрятана следующая, в потайные места. На листочке или открытке можно написать не только место, но и добрые пожелания или комплименты. А именинник должен будет найти свой подарок.

Совсем маленьким в помощники можно взять любимые игрушки, а пока идет поиск долгожданного подарка, можно включить веселую музыку.

3. Не забудьте про праздничную домашнюю фотосессию

Даже если у вас дома нет хорошего фотоаппарата, это не повод отказываться от семейной фотосессии, поэтому используйте для этого обычный сотовый телефон. Закажите или сделайте своими руками символическую цифру, соответствующую дате и вперед! Представьте, как много лет спустя вы будете пересматривать семейные фото и с ахами-охами вспоминать: «А этот день рождения мы праздновали в самый разгар коронавируса!».

А что для праздничной фотосессии нужно? Правильно! Все самые лучшие наряды! И пусть ничего нового купить пока не удастся, экспериментируйте с тем, что есть в вашем шкафу. Уверены, что девочкам эта идея точно придется по душе!

4. Пригласите ребенку аниматора

Аниматоры запишут веселое поздравлениеФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ваш маленький именинник не представляет себе праздника без аниматора? Оказалось, что даже на самоизоляции это несложно организовать и даже удивить современного ребенка! Правда, чтобы все было безопасно, фея, клоун, супермен или свинка Пеппа придут к вам не домой, а на компьютерный монитор.

Сказочные и мультяшные герои и поздравят, и конкурсы проведут, и «Каравай» споют. Дело в том, что на самоизоляции многие аниматоры перешли в режим цифровизации и предлагают свои услуги по интернету. А яркие костюмы, сказочный фон и неподдельный детский восторг – все будет, как и положено.

У родителей здесь даже появляются преимущества: житель Перми, к примеру, может заказать ребенку аниматора из Воронежа, Санкт-Петербурга или Самары, если та услуга, которую ему предлагают в другом городе, окажется больше по душе. А сумма мало будет отличаться от той, которую он заплатил бы в своем городе.

В среднем такие онлайн поздравления стоят сейчас от 500 рублей до двух тысяч за час. Подороже выйдет, если организовывать общий чат с друзьями на одной из платформ, которые дают такую возможность. Кстати, большой плюс, если вы - многодетные родители. Если гостей не будет, то ведь братья и сестры никуда не делись. И конкурсы, и игры, и танцы можно организовать и провести очень весело с ними. Еще один плюс онлайн-аниматоров в том, что пока об этой услуге мало кто знает, и заказать сказочного героя на день рождения можно будет на любое удобное время.

5. Получите поздравление от звезды

Поздравить именинника может и Любовь УспенскаяФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Ты долго этого ждал или ждала, но не знала, как сделать? Поздравим твоего близкого, твоего далекого, твоего рядышком дышащего! Будет много шума и танцев! – разметили объявление на своей страничке в соцсетях «Боня и Кузьмич».

Пермский юмористический дуэт решил на самоизоляции подзаработать и, похоже, у них это неплохо получается.

- Обожаю, моему гражданскому мужу 74, но он не выглядит на столько, поздравьте его, не безвозмездно, конечно! – тут же посыпались заказы.

Кстати, в эпоху коронавируса немало звезд, сидящих дома, решаются подзаработать. Так, например, Любовь Успенская записывает видеопоздравления за деньги. Причем, цена на такую на онлайн услугу достаточно демократична.

6. Приготовьте эксклюзивный торт

Рецепты тортов можно найти в интернете.Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Многие жалуются, что не знают, куда потратить время на самоизоляции. У мамы именинника этот вопрос точно отпадет, если она решит порадовать своего сына, дочь или мужа эксклюзивным тортом собственного изготовления. Подходящие рецепты можно найти в интернете. Там же – варианты украшения, с помощью которых можно рассказать об увлечениях именинника.

А само чаепитие устройте с использованием традиционных атрибутов для Дня рождения: колпачками, яркими стаканчиками, гудками, праздничными салфетками и свечами, которые можно заказать в интернет-магазине вместе с подарком или купить в ближайшем продуктовом магазине.

7. Продумайте, как проведете вечер после застолья

Торжественная часть, праздничный обед или ужин займут у вас пару часов, поэтому важно продумать, как вы дальше будете проводить этот праздничный семейный вечер. Здесь тоже лучше ориентироваться на то, чтобы провести время вместе с именинником, а не разойтись по разным комнатам.

Что больше всего любит герой сегодняшнего дня? Какие традиции существуют у вас в семье? Вы будете петь в караоке? Устроите веселую дискотеку с танцами? Сядете пересматривать любимый фильм или мультик? Зажжете свечи и будете разговаривать обо всем на свете? Тут выбор только за вами.

А может, поможете своему имениннику написать план на будущий год? Каких целей ему хотелось бы достичь к следующему дню рождения? Берите листок бумаги и подробно описывайте со всеми деталями.

Говорят, в день рождения обостряется интуиция и человек начинает лучше чувствовать и понимать себя. Все задуманное обязательно пишите в настоящем времени, словно это у вас уже есть. А потом сложите листок в конверт, запечатайте его и отложите ровно на год! Поверьте, когда вы его вскроете, большинство из того, что вы задумали, обязательно сбудется!

Ну и в качестве заключения: самый главный плюс дня рождения на самоизоляции – это его бюджетность. Ресторанов, толпы гостей и бешеных расходов у вас точно не будет. И это немаловажно, ведь многие сейчас взяли курс на экономию.