2020-04-17T13:52:00+03:00
Общество

«Просто упал на лестнице». У шестилетнего Вани из Пермского края после падения обнаружили опухоль

Ребенку нельзя медлить с лечением, возможна онкология
Алена ОВЧИННИКОВА
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Ване нельзя медлить с лечением. Фото : фонд "Берегиня".Ване нельзя медлить с лечением. Фото : фонд "Берегиня".
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- У вас там не ушиб, у вас самая настоящая опухоль! – сказали врачи после исследования шестилетнего Вани Синюк из Красновишерска.

Чуть больше года назад абсолютно здоровый мальчик упал с лестницы. Место ушиба сначала сильно болело, потом прошло. Но вскоре начались проблемы с левой рукой, а со временем она совсем перестала работать. А для активного и спортивного мальчика это просто беда!

Естественно, мама ребенка не сидела сложа руки. Она лечила сына у ортопедов и хирургов, но результата не было. Никто не понимал, почему после обыкновенного ушиба у мальчика отказалась работать рука. И только после проведенной МРТ-диагностики выяснилась настоящая причина этой проблемы.

- Мама с Ваней отправились на прием к онкологу, тот посоветовал лечь на обследование и провести операцию по частичному удалению опухоли, - рассказали в благотворительном фонде «Берегиня», куда обратилась мама ребенка. - Оказалось, что у Вани доброкачественное образование в районе плеча и лопатки. Но все мы знаем, что любая опухоль может стать злокачественной, поэтому медлить с лечением нельзя. Мальчику провели две операции по удалению опухоли с плеча, но под лопаткой ее убрать пока невозможно. Поэтому врачи настоятельно рекомендовали принимать препарат «Пазопаниб». Лекарство помогает препятствовать росту опухоли и заметно сокращает ее объемы.

Одна упаковка такого препарата стоит 70 тысяч рублей, что неподъемно для любой семьи, поэтому в декабре прошлого года мама оформила заявку в Минздрав.

Но препарат все еще не пришел по этой заявке в аптеку, и мама обратилась в благотворительный фонд, потому что лекарство нужно было начать принимать еще в прошлом году.

Помочь семье Вани Синюк справиться с болезнью можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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