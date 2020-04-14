В крупных городах улицы стали мыть дорожным шампунем «Бионорд» с дезинфицирующим эффектом

В больших городах страны на опустевших улицах можно теперь увидеть такую картину: поливальные машины обрабатывают проезжую часть дорожным шампунем. Рабочие в защитных костюмах тщательно промывают из брандспойтов остановочные комплексы, ограждения, мусорные урны, бордюры.

Часто используется при этом средство для объектов городской инфраструктуры «Бионорд». В условиях повышенной готовности из-за коронавируса на предприятии-изготовителе средство модернизировали, добавив в него специальные дезинфицирующие компоненты.

Технология обработки улиц выглядит так: сначала с них убирают накопившуюся за зиму грязь, сметают мусор и пыль. А затем обрабатывают моющим техническим средством с дезинфицирующим эффектом «Бионорд».

Эффективно и безопасно

Для того, чтобы уменьшить шанс заболеть вирусными заболеваниями, эпидемиологи советуют нам регулярно делать в квартире влажную уборку: мелкая пыль может служить накопителем и переносчиком инфекции. В условиях повышенной готовности из-за короновируса требуется от нее избавиться и на городских улицах. Для этого коммунальные службы многих российских городов используют дорожный шампунь «Бионорд», изготовленный на Уральском заводе противогололедных материалов. А для большей эффективности в условиях борьбы с COVID-19 разработан новый состав безопасного для окружающей среды моющего технического средства с дезинфицирующим эффектом.

Остановки и бордюры тоже обрабатывают моющим средством.

- Новая разработка Уральского завода противогололедных материалов будет крайне востребована на фоне развивающейся пандемии вируса COVID-19 благодаря дезинфицирующему эффекту и способности препятствовать распространению вредных веществ воздушным путем, - объясняют специалисты УЗПМ. - Новое моющее средство для объектов городской инфраструктуры является модифицированной версией уже существующего моющего средства марки «Бионорд», которое применяется в крупных российских городах: Красноярске, Екатеринбурге, Казани, Уфе, Перми. Помимо биоразлагаемых ПАВов (поверхностно-активных веществ), в состав моющего средства введены катионные ПАВы, которые обеспечивают дезинфицирующий эффект. После применения полностью распадаются на безопасные для окружающей среды компоненты.

То, что именно мелкие частицы пыли и грязи могут способствовать распространению инфекции и более тяжелому протеканию заболевания, доказали исследования.

А что говорит наука?

Гарвардской школы здравоохранения. Его результаты были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Американские ученые подтвердили, что постоянное вдыхание опасных частиц ослабляет организм, ухудшает состояние легких и приводит к более тяжелым симптомам болезни.

Часть таких мелких частиц образуется непосредственно в атмосфере. Однако основная их доля, согласно выводам американских исследователей, это частицы сажи, асфальта, автомобильных покрышек. Они накапливаются на проезжей части, их трудно или даже невозможно удалить при помощи обычного подметания проезжей части и тротуаров. Вот тут-то и может помочь моющее техническое средство «Бионорд». В нынешних условиях противодействия коронавирусной инфекции очень важно, что такое средство обладает дезинфицирующим эффектом. Как напоминают американские ученые, на вред тонкодисперсных частиц при болезнях легких обратили внимание еще во время вспышки атипичной пневмонии.

Не забывайте также и о личной гигиене. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разумеется, каждый из нас также должен проявить ответственность и соблюдать рекомендации эпидемиологов по профилактике коронавирусной инфекции. К ним относится и соблюдение личной гигиены и чистоты в доме. Нужно регулярно тщательно мыть руки, а также чистить и дезинфицировать поверхности – столешницы, дверные ручки, стулья, гаджеты. Не следует забывать и о влажной уборке, ведь в квартире, как и на улице, также способны накапливаться мелкие частицы пыли. Действуя сообща, мы способны противостоять серьезной инфекции.