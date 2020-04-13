«Трансформер» за свободу телезрителей

«У всех разумных существ есть право быть свободными», - сказал однажды трансформер Оптимус Прайм из знаменитого мультсериала. И был прав. В жизни у нас, как правило, есть свобода выбора: какую книгу читать, какую профессию выбрать, какой бизнес открыть и так далее.

Но вот включая телевизор, мы такого права обычно не имеем – смотрим то, что входит в предложенный нам пакет. И неважно, что из 200 или 2000 каналов мы смотрим не более 10 процентов, хотя платим за все.

Поэтому «Ростелеком» создал новый уникальный тариф «Трансформер», при котором зритель сам выбирает, что ему смотреть. Этот тариф доступен на новой интерактивной платформе Wink, которая предоставляет доступ к большому количеству фильмов, сериалов, телеканалов, спортивных трансляций и детских передач.

- «Трансформер» в Wink дает возможность зрителям подключать только те каналы, которые он реально смотрит, и больше не переплачивать за десятки каналов или фильмов, которые ему не нужны. Это своего рода конструктор, в котором менять детали можно каждый месяц, пока не сложится тот самый идеальный трансформер, - рассказывает Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком».

По умолчанию в «Трансформер» входит коллекция из 5 000 популярных фильмов и сериалов и 150 базовых телеканалов.

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- Дополнительные телеканалы и фильмы объединены в 12 мини-пакетов по самым разным тематикам, из них зритель может выбрать пять, чтобы смотреть то, что им интересно, а не платить за большое количество неинтересных им каналов, - говорит Сергей Шишмарев, директор по работе с массовым сегментом МРФ «Урал» ПАО «Ростелеком». - Набор пакетов можно менять хоть каждый месяц, при этом цена подписки не изменится. А всего в Wink доступно более 260 телеканалов.

Мини-пакеты рассчитаны на любой вкус и интересы — детские на разные возрастные категории, познавательный, спортивный, музыкальный, для женской и мужской аудиторий, с российским и мировым кино, а также с подпиской на more.tv.

- Wink трансформируется из онлайн-кинотеатра в настоящий центр впечатлений и развития для всей семьи, - пояснил Сергей Шишмарев. - Мы увеличили бесплатную коллекцию полезного и познавательного контента для всех возрастов. За время самоизоляции, когда люди находятся дома, у нас значительно вырос трафик и просмотр видеоконтента, увеличилось количество заявок на подключение домашнего интернета и интерактивного телевидения. В топ просмотров вошли спортивные программы, материалы о фитнесе, показывающие, как поддерживать форму в этих условиях. Эти материалы больше смотрят в первой половине дня. Далее в Wink начинается время школьных уроков. К вечеру предпочтения пользователей смещаются в сторону концертов, музеев и познавательных передач.

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До конца июня в Wink действует акция, в рамках которой подписчикам предоставляется доступ ко всем двенадцати мини-пакетам за базовую цену. Это прекрасная возможность изучить весь контент «Трансформера» и понять, что именно интересно конкретному пользователю и какие пять пакетов оставить в дальнейшем.

При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).