«Плюс 31 за сутки». В Коми растет число заболевших коронавирусом

В отличие от Москвы и Санкт-Петербурга в большинстве российских регионов случаи заболевания коронавирусом регистрируются пока единичные. Исключение – республика Коми, где за последние сутки эта цифра увеличилась сразу на 31 человека.

Из очага инфекции людей вывозят в оздоровительные центры

Это самый большой прирост из всех нестоличных регионов. Печальная статистика в республике на 6 апреля такая: 90 случаев заболевания лабораторно подтверждены, только один человек выздоровел, трое скончались.

Очагом распространения коронавируса в регионе стала Эжвинская больница в Сыктывкаре. 25 марта ее закрыли на карантин. В тот день пришли результаты анализов, где сказано, что опасное заболевание подтверждено у заведующего 1-м хирургическим отделением и еще трех пациентов.

Доктор, до того, как ему стало плохо на работе, делал операции, консультировал пациентов и общался с другими медиками. Он и сам был за границей, а позже общался с дочерью, которая вернулась из Тайланда, но на самоизоляцию не ушел. После ЧП больницу закрыли на карантин, а историей занялся следственный комитет.

- Мы делаем все, чтобы вы были здоровы, чтобы вы не заболели, - объяснил главный врач Эжвинской больницы Алексей Бирюков 29 пациенткам гинекологического отделения. Запертые в стенах больницы женщины прошли два теста на коронавирус, оба оказались у них отрицательными, но домой их не отпускали. - Безусловно, с министерством здравоохранения республики, с региональным управлением Роспотребнадзора больница прорабатывает различные варианты, чтобы вы перешли на самоизоляцию.

И вскоре женщин перевели в оздоровительный центр, правда срок карантина вновь увеличили до двух недель.

… и другие больницы

Но с каждым следующим днем ситуация с коронавирусом в Коми округе начала сыпаться, словно карточный домик: 31 марта болезнь подтверждают у 22 человек, 2 апреля – у 55-ти, а 6 апреля – у 90 человек!

Особо удивляет, что медики официально заявляют: все очаги заболевания «купированы», но больных становится все больше и больше. Причем, заражение коронавирусом происходит не где-нибудь, а в стенах медучреждений! И почти все заболевшие – врачи и пациенты больниц.

Кроме печально известной Эжвинской больницы, где по разным этажам и отделениями разделили 55 больных с коронавирусом и 200 тех, у кого диагноз не подтвердился, карантин объявили и в Княжпогостской ЦРБ в городе Емва.

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3 апреля здесь был зарегистрирован летальный исход. Минздрав ввел в больнице карантин, чтобы локализовать очаг инфекции. А через два дня в инфекционное отделение больницы попадают три медицинских работника с подозрением на коронавирусную инфекцию, еще один находится дома на самоизоляции. Не исключено, что заражение тоже произошло в стенах лечебного учреждения.

Ушла на общебольничный карантин и Республиканская клиническая больница. 4 апреля у пациента пульмонологического отделения был лабораторно подтвержден коронавирус. Его оперативно перевели в Республиканскую инфекционную больницу, а штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что комплекс дезинфекционных мероприятий проведен и это исключит распространение COVID-19.

Но пришедший анализ подтвердил в Республиканской клинической больнице девять заболевших, причем, шесть из них – медики. По предварительным данным массовое заражение распространилась из-за пациентов, которых перевели сюда из Эжвинской больницы.

Сейчас будут проверять тех, кого выписали за последние две недели – а это около 400 человек и около 200 пациентов, которые еще находятся на лечении.

А тем временем больницам в Коми катастрофически не хватает рабочих рук. Объявление о срочном приеме на работу висят не только на сайтах больниц, но и в Instagram министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина.

В больницы нужны медсестры, санитарки, хирурги, терапевты, пульмонологи... На работу готовы брать даже приезжих. Проживание в гостинице Сыктывкара и питание обещают бесплатное. Средняя заработная плата врача от 80 тысяч рублей, медсестры от 43, санитарки от 42. За особые условия труда предусмотрены стимулирующие выплаты.

- Основная задача сейчас – максимально расширить возможность тестирования, - считает врио Главы Республики Коми Владимир Уйба. – Оно даст ответ на вопрос, какие оперативные меры нужно принимать, чтобы снизить распространенность. Мной лично предприняты меры по снабжению и быстрейшей доставке в республику тестов и оборудования, которое позволяет идентифицировать здорового человека от заболевшего. И все из группы риска, кого будем считать необходимым протестировать, такое тестирование пройдут. Вторая задача – перепрофилировать медучреждения для лечения больных с выявленной коронавирусной инфекцией.

- Меры против коронавируса в Коми-округе нужно принимать было раньше, - анализируя ситуацию в регионе, сказал глава Российского минздрава Михаил Мурашко.

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