2020-04-01T17:07:55+03:00
Общество

Спорт в Перми станет доступнее

В городе появятся новые школы, садики, стадионы и спортзалы
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Василий Вахрин
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В Перми утвердили поправки в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры города на ближайшие три года. На 2020 и 2021 годы на ее реализацию выделено 5,9 миллиарда рублей.

В рамках этой программы в Перми построят 11 межшкольных стадионов, в планах проектирование 2 спортивных площадок, 3 спортивных залов и еще 1 спортивного объекта. Увеличится количество зданий для размещения дошкольных и общеобразовательных учреждений.

В итоге вырастет число учащихся, которые занимаются в первую смену и получают дополнительное образование, а также тех, кто регулярно занимается физкультурой и спортом.

В программу также включена информация об образовательных учреждениях, которые были построены или строятся по соглашению между муниципалитетом и застройщиками. Это детский сад на ул. Революции, 56 на 160 мест, 2 детских сада на 300 и 335 мест и школа на 1626 мест в микрорайоне Ива-1, детский сад и школа в микрорайоне Красные Казармы в Свердловском районе и дошкольное учреждение на 100 мест в Индустриальном районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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