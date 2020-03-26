2020-04-01T15:58:22+03:00
Общество

Деньги взамен земельного участка получат 200 многодетных семей

Для этого пермские депутаты утвердили необходимые средства в городском бюджете
Андрей МАТЛИН
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Вот сколько нас!Вот сколько нас!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Краевой центр - единственный пока муниципалитет Прикамья, где принято решении предоставлять многодетным семьям по их желанию денежные средства – 250 тысяч рублей - взамен земельных участков. Механизм предоставления такой компенсации депутаты прорабатывали вместе с представителями многодетных семей, администрации, экспертами регионального отделения ОНФ в Пермском крае.

В прошлом году такой возможностью воспользовались 23 семьи.

Сейчас в трехлетнем бюджете города, который утвердили депутаты гордумы, на реализацию этого пилотного проекта заложили по 50 миллионов рублей на каждый год. На этот год списки уже сформированы, они размещены на официальном сайте администрации Перми. Предполагается, что получить денежные средства взамен земельных участков в этом году смогут около 200 семей, а за три года – 600 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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