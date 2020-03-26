Пермские депутаты утвердили Сергея Касаткина на должность первого заместителя главы Перми

На пленарном заседании городской думы депутаты подержали предложение главы Перми Дмитрия Самойлова – назначить на должность первого заместителя бывшего топ-менеджера компании «Новогор-Прикамье» Сергея Касаткина. Он будет курировать три департамента: планирования и мониторинга, имущественных отношений, экономики и промышленной политики.

Депутат Вероника Куликова поинтересовалась у Сергея Касаткина, на чем он собирается сосредоточиться в первую очередь.

В своем выступлении Сергей Касаткин пообещал проверить реалистичность проектов к 300-летию города и разработать антикризисный план.

Такие предложения поступили от депутатов гордумы.

Депутаты отметили, что у них было много нареканий по поводу исполнения инвестиционных планов.

- Нужно заранее определять, есть ли ресурсы для реализации проектов, четко проговаривать сроки, чтобы не вводить всех в заблуждение, - согласился с ними Сергей Касаткин. – Например, по многим проектам к 300-летию Перми нет проектно-сметной документации. Нужно внимательно проанализировать инвестиционную программу с точки зрения реальности ее исполнения.

Сергей Касаткин не исключил, что придется корректировать инвестиционные планы.

- Начавшийся экономический кризис будет накладывать отпечаток на планы по развитию города, - отметил он. - Не исключаю, что потребуется принимать антикризисный план и определяться с приоритетами.

Депутаты утвердили кандидатуру Сергея Касаткина.

- При обсуждении кандидатуры Сергея Касаткина мы ориентировались на профессиональные качества, - отметил первый заместитель Пермской думы Дмитрий Малютин. – Он обладает необходимыми коммуникативными способностями и знаниями.