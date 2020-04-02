"Эпоха Екатерины": кто создал пермский балет

Мемориальная доска, установленная на здании Пермского хореографического училища, посвящена его основательнице - выдающейся балерине и талантливому педагогу Екатерине Гейденрейх. Сегодня училище отмечает 75 лет со дня своего основания. Постановление Наркомпроса о создании Молотовского – тогда еще Молотовского – училища вышло 2 апреля 1945 года.

Пермский балет прославили сотни замечательных людей – недавно ушедший из жизни гениальный балетмейстер Николай Боярчиков, Людмила Сахарова, воспитавшая плеяду талантливых балерин, Надежда Павлова, ставшая впоследствии солисткой Большого театра… Впрочем, имен этих, действительно очень много.

Но сам пермский балет был создан Екатериной Гейденрейх. Именно она в 1943 году была инициатором первого набора пермских девочек в Ленинградское хореографическое училище.

Фото: Пермское хореографическое училище.

Работала во время блокады

Ленинградское хореографическое училище, ныне Академия русского балета имени А.Я.Вагановой, в годы войны было эвакуировано в Молотов. Еще до блокады, в августе 1941 года. Этот факт хорошо известен. И – по умолчанию – многие считают, что в числе эвакуированных была и Екатерина Гейденрейх. Но она не уехала с училищем, а оставалась в блокадном Ленинграде.

- К моменту начала войны Екатерина Гейденрейх уже не была артисткой балета, она работала педагогом-репетитором в хореографическом училище и Малом оперном театре, - рассказывает доктор исторических наук, главный научный сотрудник СПб ИИ РАН, Юлия Кантор. - В Ленинграде были театры, которые не эвакуировались - театр музыкальной комедии и театр имени Комиссаржевской, а также осталась часть артистов театра имени Кирова. Они образовали Объединенный Ленинградский театр и работали во время блокады.

Юлия Кантор стала одним из вдохновителей и куратором выставки «Пермский балет. Эпоха Екатерины», которая должна вскоре открыться в Пермском хореографическом училище. Экспозиция посвящена всем этапам жизни Екатерины Гейденрейх, начиная с учебы в императорском театральном училище и работе в Мариинском театре. Кстати, в некоторых балетах Гейденрейх танцевала вместе с Матильдой Кшесинской.

Картина Зинаиды Серебряковой из коллекции Виктора Селиванова.

Но особое внимание я бы хотела уделить рассказу о тех событиях, которые привели Екатерину Никодимовну в наш город.

Донос написал кто-то из «своих»

Во время блокады все работники хореографического училища переселились в общежитие, где раньше жили учащиеся, эвакуированные в Молотов. Жили все вместе – как в большой коммуналке. Зима 1941–1942 годов была самой тяжелой и голодной. Тогда по данным ленинградского УНКВД, умирало до 9 тысяч человек в день.

А ранней весной 1942 года «Ленинградская правда» обнадеживающе писала, цитируя председателя Ленсовета Петра Попкова, что в ближайшее время ситуация с продовольствием в Ленинграде улучшится.

- Прочитав эту статью и обсуждая ее с коллегами, Екатерина Гейденрейх высказалась, что сомневается в том, что завтра будет лучше. Этого было достаточно. Уже через несколько дней ее арестовали за контрреволюционные высказывания. Кто-то написал донос о том, что она критически высказалась о городском руководстве. Донес кто-то из «своих» - из соседей по артистическому общежитию, где жили артисты балета, педагоги, библиотекари, - рассказывает Юлия Кантор, ознакомившаяся в архивным уголовным делом на Е.Н. Гейденрейх в петербургском УФСБ. - Военный трибунал приговорил ее к 10 годам исправительно-трудового лагеря с конфискацией всего личного имущества. И Екатерину Гейденрейх выслали в Усольлаг.

Определенная ирония ситуации состоит в том, что эта ссылка, вероятнее всего, спасла ей жизнь. Даже заключенным в лагере доставалось больше еды, чем блокадникам в голодном и замерзшем Ленинграде. Пеллагра, следствие дистрофии, на основании которой Екатерину Гейденрейх как инвалида освободили из лагеря, началась у нее еще до ареста.

На выставке в "Перми-36" был стенд, посвященный Екатерине Гейденрейх. Фото: Вячеслав Дегтярников.

Первый руководитель

Кто помог освобождению Гейденрейх? Скорее всего, это произошла благодаря хлопотам Агриппины Вагановой, директора Ленинградского хореографического училища. Говорят, ее очень ценил первый секретарь Молотовского обкома партии Николай Гусаров и прислушивался к ее мнению. Но так или иначе Екатерина Гейденрейх вновь начала работать в родном училище педагогом-репетитором.

Даже в эвакуации учебный процесс продолжался. И Екатерина Никодимовна предложила принимать «в балет» местных девочек. Первый пермский набор состоялся в 1943 году. Сначала это был балетный класс при оперном театре имени Кирова, художественным руководителем которого и стала Екатерина Гейденрейх. Потом он трансформировался в первый курс хореографического училища - Ленинградского. А после того, как ленинградцы смогли отправиться домой, училище стало Молотовским.

И вновь училище уехало, а Екатерина Гейденрейх осталась. Вернуться ей, как репрессированной, не разрешили.

- Она стала первым художественным руководителем Пермского училища, - продолжает Юлия Кантор. – Заметьте, интересная история - человек не реабилитирован, ее прошение о снятии судимости, написанное в 1945 году, остается без ответа. Тем не менее в течение нескольких лет, по молчаливому разрешению партийного руководства Молотовской области, Гейденрейх остается руководителем. Только в 1950-м году, в период очередного политического обострения, вызванного эхом «Ленинградского дела», ее официально снимают с должности, но она остается преподавать, по-прежнему оставаясь фигурой номер один в училище, непререкаемым авторитетом.

Екатерина Гейденрейх была реабилитирована только после 20 съезда партии. В 1956 она вернулась в Ленинград. Но часто приезжала в Пермь, давала мастер-классы, проводила творческие встречи. До конца жизни она не порывала с Пермью.

Екатерина Гейденрейх. Фото: Пермское хореографическое училище.

И в Перми имя Екатерины Гейденрейх всегда помнили. Есть мемориальная доска на здании училища. Лучшие ученицы получают именную стипендию Екатерины Гейденрейх. А одна из комнат в хореографическом училище в обиходе называется «гостиная Гейденрейх».

В этой гостиной и разместится постоянная экспозиция «Пермский балет. Эпоха Екатерины».

Уникальные экспонаты

Для того, чтобы выставка состоялась, потребовалось содействие многих учреждений культуры – федеральных и пермских. Своими экспонатами поделились и Академия имени Вагановой, и Мариинский театр, и Музей политической истории России и музей-заповедник «Пермь-36».

- Впервые будут экспонироваться копии рисунков театрального художника Эмиля Визеля, - делится секретами Юлия Кантор. - С начала ХХ века и до 30-х годов он приходил чуть ли не на все спектакли и репетиции Мариинского театра и делал зарисовки. Эти «схваченные» сценические моменты имеют фотографическую точность. Будут представлены программки и афиши спектаклей. Этот раздел экспозиции, а также театральный бинокль, инкрустированный перламутром, уже из личной коллекции директора пермского хореографического училища Дарьи Сосниной.

Эти изящные артефакты раздела экспозиции, посвященного театру, в соседней витрине сменятся совсем иными: сканами документов из архивного следственного дела Екатерины Гейденрейх представленного архивом УФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Здесь же - фотографии из Усольлага и предметы лагерного быта. Часть этих материалов ранее была представлена на посвященной судьбам творческой интеллигенции выставке «Жизнь вопреки…», работавшей в музее «Пермь-36».

А затем следующий раздел экспозиции - и следующий этап жизни: Пермское хореографическое училище…

Одним из редких экспонатов станет репродукция портрета Екатерины Гейденрейх. Еще в 1920-х годах известная художница Зинаида Серебрякова, вдохновленная талантом балерины, написала целую серию ее портретов: «Портрет Е. Н. Гейденрейх в голубом», «Портрет Е. Н. Гейденрейх в красном», «Портрет Е. Н. Гейденрейх в белом парике»… Одну из картин - «Балетная уборная. Снежинки» - в начале 2000-х годов приобрел в «Фонде Зинаиды Серебряковой» в Париже известный пермский коллекционер Виктор Селиванов. Предполагается, что на открытие выставки будет показан оригинал картины, а затем в постоянной экспозиции его сменит репродукция.

Открытие выставки планировалось на 2 апреля – юбилей училища. Но коронавирус внес свои коррективы. Пока дата открытия неизвестна.