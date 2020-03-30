С 1 апреля в Перми изменится ряд автобусных маршрутов

С 1 апреля часть автобусов изменит свои маршруты, часть будет закрыта, но появятся и новые маршруты.

Какие изменения ждут пассажиров.

В Орджоникидзевском районе:

- №18 «Пермский военный институт – площадь Дружбы» будет следовать до площади Дружбы.

- №22 «Микрорайон Васильевка – Пермский военный институт» будет следовать по новому маршруту. Взамен автобуса №22 от микрорайона Камский до Нижней Мостовой можно будет воспользоваться маршрутами №71 и №58 от Васильевки до микрорайона Вышка-1.

- №23 «Банная гора – деревня Голованово» будет продлен до Банной горы.

- №24 «Автопарк – площадь Дружбы» будет следовать до площади Дружбы, через микрорайоны Энергетик и ПДК. До микрорайона Заозерье можно будет доехать на автобусе №73.

- №44 «Микрорайон Нижняя Мостовая – 10-й микрорайон – Учкомбинат – микрорайон Камский» с 1 апреля отменяется. Вместо него можно будет воспользоваться маршрутом №71.

- №58 «Микрорайон Васильевка – микрорайон Вышка-1» будет продлен до микрорайонов Васильевка и Вышка-1.

- №71 «Микрорайон Нижняя Мостовая – микрорайон Камский» будет продлен до микрорайонов Камский и Нижняя Мостовая. Он компенсирует движение маршрутов №22 и №44.

- №73 «Микрорайон Январский – микрорайон Заозерье» будет следовать по улице Васнецова с заездом в 10-й микрорайон.

Автобусные маршруты №21, №48, №49, №53 останутся без изменений.

На маршрутах №18, №24, №49, №53 и №58 можно будет совершить одну бесплатную пересадку в течение 60 минут. На маршрутах №21, №22, №23, №48 и №73 – в течение 40 минут. Также на всех этих маршрутах можно будет оплачивать проезд банковской картой.

В Кировском районе:

- №15 «Южная – ДДК им. Кирова – Центральный рынок» будет следовать до Центрального рынка. Часть рейсов будет укорочена до ДДК им. Кирова. Добраться до станции «Пермь-2» из микрорайона Закамск можно будет на автобусном маршруте №64.

- №20 «Микрорайон Новый Крым – ДДК им. Кирова – Центральный рынок» будет следовать по улице Якутской до Центрального рынка. Часть рейсов будет следовать от остановки ДДК имени Кирова. Доехать до Центрального рынка из Дзержинского района можно будет на автобусе №15.

- №39 «Микрорайон Оборино – Ласьвинские Хутора» будет следовать круглогодично до Ласьвинских Хуторов вместо сезонного автобуса №55. Чтобы доехать до центра города из микрорайона Оборино, в Закамске можно пересесть на маршруты №15, №20 и №60.

- №60 «ДДК им. Кирова – Комсомольская площадь» будет следовать по улицам Ветлужской и Докучаева. В режиме экспресс по улице Якутской будет следовать автобус №20.

- №65 «Кооператив «Сосновый бор» - Садовая – Березовая роща» на летний период будет продлен до кооператива Сосновый бор, взамен сезонного маршрута №55.

На всех этих маршрутах станут доступны бесплатная пересадка и оплата банковской картой. На маршрутах №15, №20 и №60 можно будет совершить одну бесплатную пересадку в течение 60 минут. На маршрутах №39 и №65 – в течение 40 минут.

В Дзержинском районе:

- №6 «Микрорайон Железнодорожный – станция «Пермь-2» будет следовать до станции «Пермь-2». Доехать до Центрального рынка можно будет на автобусе № 15. Напомним, что на данном маршруте также доступны бесплатная пересадка в течение 40 минут и оплата банковской картой.

В Мотовилихинском районе:

- №11 «Микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» будет следовать по улице Старцева и бульвару Гагарина, через остановку «ж/к «Авиатор»;

- №38 «Микрорайон Гарцы – микрорайон Садовый» будет следовать по улице Уральской без заезда в микрорайон Костарево. Через микрорайон Костарево будут следовать новые маршруты №69 и №70;

- №69 и №70 «Микрорайон Ива – улица Грачева» - новые кольцевые маршруты, которые будут следовать в противоположных направлениях через остановочные пункты «микрорайон Ива», «Грибоедовский», «улица Уинская», «Сквер журналистов», «улица Макаренко», «улица Крупской», «улица Студенческая», «площадь Дружбы», «дворец спорта «Молот».

На маршрутах №11, №38, №69 и №70 будут доступны бесплатная пересадка в течение 40 минут и оплата банковской картой.