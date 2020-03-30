Погода в Перми-2020: март стал самым теплым за последние 100 лет

- Теперь это статистическая данность: нынешний март стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, которые длятся уже более века, - констатирует руководитель Пермского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Аномально теплым будет и начало апреля – на 2-3 градуса выше нормы.

Если в понедельник температура воздуха в Перми повышалась днем до +12 градусов, то во вторник будет чуть прохладнее, но не намного. На солнце столбик термометра может подняться до +10 градусов.

Но вот в четверг ощутимо похолодает - на север Прикамья вторгнется холодный арктический воздух. На весь край он не сумеет распространиться, и будут наблюдаться значительные контрасты: на юге, в том числе и в Перми, дневная температура будет плюсовой, и значительных осадков не ожидается. А вот в северных районах похолодает до -5 и не обойдется без дождя и снега.

- Однако затем с каждым днем будет теплеть на один-два градуса, - говорит Павел Смирнов. – И к выходным вновь установится теплая комфортная погода.

Во вторник, 31 марта, в Перми днем ожидаются прояснения без осадков. Температура воздуха днем – до +10 градусов.

В среду, 1 апреля, воздух днем может прогреться до +9 градусов, но к вечеру начнет холодать. Во второй половине дня возможны дожди.

В четверг, 2 апреля, в Перми днем не будет теплее +2 градусов, к ночи может пойти снег.

В пятницу, 3 апреля, температура воздуха днем начнет повышаться и может достигнуть +7 градусов.

В субботу, 4 апреля, потеплеет до +8 градусов.

В воскресенье, 5 апреля, днем в Перми будет почти так же тепло, как и в начале недели – до +10 градусов тепла. Осадки в субботу и воскресенье в Перми не ожидаются.