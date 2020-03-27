Нерабочая неделя в Перми: расписание онлайн-трансляций спектаклей и концертов с 27 марта по 6 апреля

Что делать пермякам по вечерам, когда закрыты все развлекательные заведения, а также фитнес-клубы и бассейны, да и вообще не рекомендуется выходить из дома? Смотреть спектакли и слушать выступления знаменитых музыкантов. Пермские театры и филармония предлагают онлайн-трансляции записей концертов и спектаклей. Даем афишу на период с 27 марта по 6 апреля.

27 марта – день театра

В честь дня театра Пермский академический Театр-Театр покажет мюзикл «Винил». Ссылку на трансляцию, которая начнется в 19.00, можно найти в группе театра «Вконтакте» https://vk.com/teatrteatrperm.

Сцена из мюзикла "Винил". Фото: Никита Чунтомов

Пермский театр оперы и балета в 19.00 начнет трансляцию оперы барокко Жан-Батиста Люлли «Фаэтон» - музыкальной трагедии в пяти действиях с прологом. Будет представлена запись спектакля 18 марта 2018 года. Ссылка на трансляцию: https://vk.com/video-1333947_456239421?list=29f916d3523baf5b25

Пермский ТЮЗ в этот день представит спектакль в постановке народного артиста РФ Михаила Скоморохова «За великое чувство любви». Доступ к трансляции появится в официальной группе театра «Вконтакте» https://vk.com/permtuz

Театр «У Моста» в 19.00 покажет запись спектакля «Сиротливый Запад» на YouTube-канал театра: https://www.youtube.com/channel/UCs-jwj0ZoGpJh2jr5BCyETA

Коми-пермяцкий национальный драматический театр покажет телепередачу «Арт-Фонарь» из своих архивов. https://vk.com/teatrkpo

Пермская филармония в 19.00 начнет трансляцию фортепианного концерта Николая Луганского (Москва) из своего архива. В программе: музыка Клода Дебюсси, Фредерика Шопена, Александра Скрябина, Сергея Рахманинова.

. https://filarmonia.online/

Афиша онлайн-трансляций спектаклей и концертов с 28 марта по 6 апреля

Театр оперы и балета

28 марта - Х. Левенсхольд «Сильфида», романтический балет в 2 действиях, продолжительность: 1 час 10 минут (6+)

29 марта - Дж. Пуччини «Богема», опера в 4 действиях, копродукция Фестшпильхауса Баден-Бадена и Пермского театра оперы и балета, продолжительность: 2 часа 40 минут (16+)

30 марта - Концерт симфонической музыки, в программе: П. Чайковский. Симфония № 3 ре мажор, op. 29, «Польская», И. Брамс. Симфония № 1 до минор, ор. 68, продолжительность: 1 час 40 минут (6+)

31 марта - Виртуальная экскурсия по театру, продолжительность: 1 час (0+)

1 апреля - Л. Минкус «Баядерка», балет в 3 действиях, продолжительность: 2 часа 15 минут (12+)

3 апреля - П. Чайковский «Евгений Онегин», лирические сцены в 3 действиях, продолжительность: 2 часа 45 минут (12+)

4 апреля - «Сад осьминога», спектакль-концерт на музыку из произведений русских и зарубежных композиторов, продолжительность: 1 час 10 минут (6+)

5 апреля - Антология русской музыки, вечер камерно-вокальной музыки, продолжительность: 2 часа (12+)

6 апреля - Г. Ф. Гендель «Мессия, HWV 56», оратория для солистов, хора и оркестра, продолжительность концерта 2 часа 30 минут (6+)

Начало всех трансляций в 19.00. Посмотреть их можно на сайте оперного театра: permopera.ru и на странице театра «ВКонтакте».

Театр-Театр

28 марта –«Чайка» (16+)

29 марта – «Божьи коровки возвращаются на землю» (18+)

30 марта – «Изображая жертву» (16+)

31 марта – «Жизнь человека» (16+)

1 апреля – «Чужой ребенок» (16+)

2 апреля – «Пермские боги» (16+)

3 апреля – «Барокко» (18+)

4 апреля – «Алые паруса» (12+)

5 апреля – «Нельская башня» (18+)

Ссылки на записи будут появляться на официальных страницах Театра-Театра в соцсетях в 19.00. https://vk.com/teatrteatrperm.

ТЮЗ

Пермский ТЮЗ два раза в неделю будет показывать видеозаписи своих спектаклей, в том числе: «Вишневый сад» и «Ночь перед Рождеством», «Стойкий оловянный солдатик» и «Обыкновенное чудо», «Гроза» и «Лес», «Мещанин во дворянстве» и «Гришка Вольт». Трансляции будут выкладываться в официальном паблике Пермского ТЮЗа в социальной сети «В контакте» https://vk.com/permtuz.

Пермская филармония

Фото: Пермская филармония

28 марта состоится трансляция концерта молодежного хора Balsis и латвийской органистки Илоны Биргеле (6+) из архива Пермской краевой филармонии.Для концертной программы в Перми гости из Латвии подготовили популярные у себя на родине песни известных латвийских композиторов, таких как Раймонд Паулс, Улдис Стабулниекс, Язепс Витолс, Люция Гарута, Эрик Эшенвальд, Раймонд Tигулс, Петерис Плакидис, Рихард Дубра. Кроме того, в этот вечер прозвучит музыка Сергея Рахманинова, Георга Фридриха Генделя и современного американского композитора Эрика Витакра.

29 марта - концерт «Волшебный аккордеон» Оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии и и лауреата международных конкурсов Александра Поелуева. (6+)

30 марта - трансляция концерта Russian Saxophone Quartet из архива Пермской краевой филармонии. Запись 2017 года (6+). В программе: музыка Баха, Моцарта, Прокофьева, Щедрина.

31 марта состоится концерт Уральского государственного камерного хора Пермской филармонии, посвященный творчеству Модеста Мусоргского. (6+)

1 апреля - трансляция концерта китайских музыкантов Шэн Юан и Бовэнь Яо (6+) из архива Пермской краевой филармонии. В этот вечер сона будет звучать в дуэте с органом. Прозвучит китайская традиционная музыка, а также произведения И.- С. Баха, Шарля-Мари Видора, Ференца Листа, Феликса Мендельсона и современных французских композиторов-органистов

2 апреля - Трансляция концерта пианиста Бориса Березовского, который исполнит 29-ю сонату Бетховена и произведения Грига: два норвежских танца и лирические пьесы. (6+)

3 апреля – концерт «Весны предчувствие» в исполнении оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии. Прозвучат знаменитые произведения советских композиторов, русские народные песни, арии из опер и оперетт. (6+)

4 апреля - Литературно-музыкальный спектакль для детей «Тайные сказы Урала». В исполнении органистов Даниэля и Евгения Зарецких прозвучит музыка А.П. Бородина, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича. (6+)

5 апреля - Концерт для детей «Пер Гюнт или Ветер странствий» в исполнении квартета «Черный квадрат». Музыкальные фантазии и блестящие импровизации на темы сочинений Эдварда Грига, Вивальди, Гершвина и Хачатуряна.(6+)