«Нужен только коврик». Министр спорта Прикамья показал комплекс из пяти простых упражнений в период самоизоляции

Со второго апреля в Пермском крае введен режим строгой самоизоляции. Жителям можно выходить на улицу только в случае острой необходимости. А скоро лето, как привести себя в форму, находясь в 4 стенах? Министр спорта Пермского края решил поддержать пермяков и показал комплекс из пяти упражнений, для которых потребуется только коврик.

vepanov Министр спорта Прикамья показал комплекс из пяти простых упражнений в период самоизоляции

1.Выпрыгивания с полуприседа вверх, 20 раз

2.Классические отжимания от пола, 20 раз

3.Упражнение на пресс, 20 раз

4.Упражнение для спины в статике, 1 минута (на фото)

5.Разножка 20 раз на каждую ногу, итого 40 раз

Владимир Епанов предложил жителям выполнять комплекс из пяти упражнений по 1-3 серии и 2 раза в неделю.

- Отдых между сериями 1 минута или восстановление пульса до 120 ударов в минуту, все по самочувствию. Желаю здоровья, позитива и веры в себя! – отметил министр спорт Прикамья.