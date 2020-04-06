2020-04-06T09:10:25+03:00
Общество

«Нужен только коврик». Министр спорта Прикамья показал комплекс из пяти простых упражнений в период самоизоляции

Комплекс Владимир Епанов рекомендует выполнять несколько раз в неделю [Видео]
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Владимир Епанов предложил жителям выполнять комплекс из пяти упражнений по 1-3 серии и 2 раза в неделю. Фото: скриншот с видео из Instagram Владимира ЕпановаВладимир Епанов предложил жителям выполнять комплекс из пяти упражнений по 1-3 серии и 2 раза в неделю. Фото: скриншот с видео из Instagram Владимира Епанова
Изменить размер текста:

Со второго апреля в Пермском крае введен режим строгой самоизоляции. Жителям можно выходить на улицу только в случае острой необходимости. А скоро лето, как привести себя в форму, находясь в 4 стенах? Министр спорта Пермского края решил поддержать пермяков и показал комплекс из пяти упражнений, для которых потребуется только коврик.

vepanovvepanov
Министр спорта Прикамья показал комплекс из пяти простых упражнений в период самоизоляции
359 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

1.Выпрыгивания с полуприседа вверх, 20 раз

2.Классические отжимания от пола, 20 раз

3.Упражнение на пресс, 20 раз

4.Упражнение для спины в статике, 1 минута (на фото)

5.Разножка 20 раз на каждую ногу, итого 40 раз

Владимир Епанов предложил жителям выполнять комплекс из пяти упражнений по 1-3 серии и 2 раза в неделю.

- Отдых между сериями 1 минута или восстановление пульса до 120 ударов в минуту, все по самочувствию. Желаю здоровья, позитива и веры в себя! – отметил министр спорт Прикамья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пермский край участвует во Всероссийском проекте «Памяти героев»
В Перми на домашнем карантине из-за коронавируса находятся 4695 человек
Сказка про малютку-автобус: в эфире радио «КП»- Пермь» стартовал «сказочный сериал»
Пермяк упал с пятого этажа и выжил
Глава региона поручил усилить контроль за утилизацией медицинских отходов в больницах, где лежат пациенты с коронавирусом
В Перми с высоты упала 27-летняя девушка
В Перми дезинфицируют входы в 120 аптек и 28 банков
Пермяков оштрафовали на 20 тысяч за нарушение режима самоизоляции
В Прикамье 75 компаний продолжали работать в период самоизоляции
Двух жителей Краснокамска оштрафовали за нарушение самоизоляции
«Вырвала ограждение и стала бить окна». Пермячка атаковала здание краевой прокуратуры
Жителям Перми предлагают бесплатный хлеб и другую выпечку
В Перми увеличилось количество человек на домашнем карантине
В Перми появится «Скорая помощь врачам»
«Машина перевернулась». Из-за пьяного лихача пострадала 27-летняя пермячка
Житель Прикамья решил самоизолироваться в палатке на пляже в Крыму, но его прогнали полицейские
В Перми пенсионерам могут разрешить уехать на дачи в период самоизоляции
«Блата для випов не будет». Глава региона поручил создать в больницах равные условия для лечения больных Covid-19
25 пермских футболисток не могут вернуться домой из Турции
«32 в больнице, на карантине 3079». Пермский минздрав озвучил новые цифры по ситуации с коронавирусом на утро 4 апреля
«От тысячи до миллиона рублей». Пермякам напомнили о штрафах за несоблюдение режима самоизоляции
Сокровища гробницы Тутанхамона пермяки могут посмотреть в режиме онлайн
«Вскрывали машины и похищали ценности». Полиция ищет пермяков, пострадавших от преступной группы
Благотворители начали поставлять в пермские больницы аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты