Пермские депутаты предложили Контрольно-счетной палате проинспектировать заключение договоров с перевозчиками

Депутаты Пермской городской думы тесно взаимодействуют с Контрольно-счетной палатой и при подготовке и решений, и для контроля за их исполнением. Это подтвердилось и на пленарном заседании думы, когда в рамках «Часа депутата» заслушивали и обсуждали отчет КСП за предыдущий период.

- Один из самых обсуждаемых в городе вопросов в прошлом году касался содержания улиц и дорог, - напомнила, например, руководитель городской Контрольно-счетной палаты Мария Батуева. – По этому поводу мы провели четыре проверки, и три из них были включены в план нашей работы именно по предложению Пермской городской думы. Мы проверили зимнее содержание дорог и выяснили, что далеко не все учреждения по благоустройству добросовестно контролируют содержание улиц. Многие, например, не замеряли толщину снега, объем снежных валов, глубину колеи. Сотрудники КСП сделали свои замеры, и в результате только по Свердловскому району была снижена оплата подрядчикам за невыполненную работу на 3 миллиона рублей.

Совместно с гордумой подготовили предложения

Депутат Владимир Манин поинтересовался, какие еще важные проверки КСП могла бы занести себе в актив и каким образом будут учитываться их результаты.

- В течение прошлого года мы провели 23 проверки, и все они были важными, - отметила Мария Батуева. – Например, мы анализировали, насколько эффективно используются муниципальные земельные участки, ведь это та деятельность, которая может и должна обеспечить немалые поступления в бюджет. Мы проверяли обеспеченность жильем детей-сирот, что также является важной социальной задачей. Такие примеры можно продолжать. Результаты наших проверок мы обсуждали в городской думе, в итоге были сформулированы в адрес администрации многочисленные предложения, которые, надеюсь, будут учтены. Например, до 1 мая должны быть устранены нарушения по муниципальным программам. Под пристальным вниманием КСП находятся пять нацпроектов.

«Мы готовы к этому подключиться»

Прямо в ходе обсуждения отчета депутаты предложили аудиторам и экспертам Контрольно-счетной палаты поучаствовать в контроле за соблюдением заявленных параметров транспортной реформы.

- На «круглом столе» мы обсуждали параметры пятилетних контрактов с перевозчиками, администрация тогда предлагала четкие критерии новизны транспорта, - напомнил депутат Евгений Лисняк. - Однако потом в конкурсной документации оказались другие цифры. Например, в условиях конкурсов говорится, что возраст автобусов на конец этого года должен быть не старше 5 лет вместо обещанных двух лет. Входит ли в полномочия Контрольно-счетной палаты проверка конкурсной документации, и могли бы мы совместно с палатой проанализировать выполнение целей транспортной реформы?

- Мы готовы подключиться к тому, чтобы проверить конкурсную документацию при заключении контрактов с перевозчиками, - отметила Мария Батуева. - Если наших полномочий не будет хватать, мы можем подключить, например, Торгово-промышленную палату или другие необходимые организации.

Подушка безопасности не помешает

Не обошли депутаты и тему ситуации с коронавирусом.

- Не стоит ли, по вашему мнению, создать некий неприкосновенный запас из нераспределенных средств в бюджете, которые в случае чего помог бы нам преодолеть те или иные проблемы, которые могут возникнуть? - поинтересовалась мнением руководителя КСП депутат Наталья Мельник.

- Разумеется, сложившаяся экономическая ситуация вызывает у нас обеспокоенность, - поддержала это предложение Мария Батуева. – К примеру, могут уменьшиться поступления в бюджет от подоходного налога в связи с тем, что люди будут сидеть дома и меньше зарабатывать. В тех же учреждениях культуры у работников часть заработка зависит от дополнительных услуг, которые они теперь не смогут оказывать. Поэтому я считаю, что такая подушка безопасности была бы полезной и своевременной. Надо проанализировать, от каких нерациональных трат можно будет при необходимости сравнительно безболезненно отказаться.

- Результаты работы Контрольно-счетной палаты не всегда удобны для администрации Перми, - подвел черту первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин. – Но это нормально. Это повышает уровень контроля за эффективным расходованием бюджетных средств. В конце прошлого года я встречался со всеми аудиторами палаты и понял, что каждый из них - профессионал в своем деле.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Чего аудиторы добились за год работы?

В прошлом году Контрольно-счетная палата подготовила 299 заключений по проектам нормативно-правовых актов.

Специалисты КСП провели 23 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на 145 объектах, объем проверенных средств с учетом стоимости муниципального имущества составил 41,9 миллиарда рублей.

Выявлено различных нарушений на 6,7 миллиарда рублей. К дисциплинарной ответственности привлечены 13 должностных лиц.