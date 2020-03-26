Валерий Трапезников: «Чтобы помочь стране, я готов платить налог с процентов»

- То, что следующая неделя объявлена выходной, это правильно, особенно для заводов, где трудится большое количество людей, - считает экс-депутат Госдумы, токарь с 57-летним стажем Валерий Трапезников. – Другое дело, что может несколько пострадать экономика. Ведь людям надо платить зарплату. А из каких источников? Но думаю, что работодатели придумают, как разумно сделать, чтобы и Указ президента выполнить, и чтобы предприятие в пропасть не провалилось.

По мнению экс-депутата, очень осторожно нужно подойти к «кредитным каникулам» и отсрочке по налогам для малого бизнеса, не забывая, что все равно когда-то надо будет платить.

- Не всем понравилось, что за доход, полученный за банковские вклады свыше миллиона, придется заплатить подоходный налог, - говорит Валерий Трапезников. - Но, думаю, что в этом нет ничего страшного, тем более банковские ставки у нас выше, чем во всем мире: пять, шесть, даже семь процентов... Надо понимать, что положение тяжелое в стране. Я лично готов платить 13 процентов с дохода, который получу с моих денег, лежащих в Сбербанке.

Поддержал экс-депутат перенос голосования по поправкам в Конституцию.

- Это разумно, - говорит Валерий Трапезников. – Торопиться нам некуда, вот когда нормализуется обстановка, тогда мы сходим и проголосуем. И вообще хочу сказать, что Путин повел себя как настоящий лидер нации. Очень вовремя выступил, было приятно его слушать. Чувствовалось, что он переживает за страну, за народ. Это было видно по его глазам. И главное – во всем мире это единственный лидер, который посетил больных в инфекционной больнице.