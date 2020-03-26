Бюджет Перми на три года увеличился на 5,2 миллиарда рублей

В повестке дня очередного заседания Пермской городской думы значилось более 20 вопросов, депутатам предстояло рассмотреть поправки в бюджет, в программу комплексного развития социальной инфраструктуры города на три года, заслушать отчет руководителя Контрольно-счетной палаты, внести изменения в правила застройки и землепользования. Но в самом начале заседания депутаты обсудили информацию представителей Минздрава Пермского края и Роспотребнадзора о ситуации с коронавирусом.

Повышенная готовность

Очередное пленарное заседание Пермской городской думы проходило в особом режиме. В связи с объявленным режимом повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции журналисты могли следить за происходящим посредством онлайн трансляции.

Число присутствующих в зале ограничили 50 человеками, поэтому некоторым докладчикам приходилось ждать своей очереди в коридоре. Перед началом заседания и в перерыве в зале проводили дезинфекцию и проветривали помещение.

В самом начале заседания депутаты заслушали министра здравоохранения Пермского края Оксану Мелехову и руководителя регионального подразделения Роспотребнадзора Александра Зомарева. Они рассказали о мерах, которые принимаются для противодействия коронавирусной инфекции. Депутаты задали вопросы не только им, но и представителям администрации - о том, что делается в городе в связи с новым вызовом.

Не обошлось и без критики.

- На 28 марта в Перми запланировано отключение 700 многоквартирных домов в Закамске, как это согласуется с призывом регулярно мыть руки? – поинтересовался, например, депутат Владимир Молоковских.

- Почему в условиях коронавируса власти решили сократить число автобусов на 9 городских маршрутах, ведь в них может возникнуть давка, - задала вопрос депутат Вероника Куликова.

Заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева пообещала рассмотреть эти вопросы на заседании городского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

На что направят миллиарды

Ситуация с коронавирусом и неблагоприятной экономической обстановкой обсуждалась и при принятии поправок в трехлетний бюджет города.

Он увеличился на 5,2 миллиарда рублей за счет средств, поступивших из краевого бюджета.

4,4 миллиарда рублей были выделены краевому центру на подготовку города к 300-летнему юбилей, еще 560 миллионов – на строительство шести образовательных учреждений.

Кроме того, на 353 миллиона увеличиваются расходы на приобретение муниципального транспорта и на 147 миллиона – на инвестиции. Также предусмотрено выделение средств на корректировку проекта по строительству в Перми крематория и на приобретение оборудования для новой школы в микрорайоне Красные казармы.

После обсуждения поправок в бюджет депутаты их утвердили, но предложили внимательно следить за развитием ситуации, чтобы при необходимости внести в него коррективы.

- Бюджетный комитет думы должен внимательно наблюдать за развитием событий, - подчеркнул депутат Александр Филиппов. – Раньше мы уже пересматривали обязательства и отказывались от некоторых из них, когда этого требовала ситуация. Нужно проанализировать все инвестпроекты и при необходимости какие-то отменить или сдвинуть сроки реализации «вправо».

Депутаты предложили администрации заранее выстроить приоритеты, чтобы, если потребуется, гарантировать финансирование по наиболее важным направлениям.

Председатель бюджетного комитета городской думы Наталья Мельник подчеркнула, что от некоторых расходов уже пришлось отказаться из-за необоснованности проектов. Среди них она назвала выделение 500 миллионов рублей на изъятие земельного участка и здания торгового центра у Речного вокзала.

- Впереди нас ждут не самые тучные годы, и многие запланированные расходы вызывают вопросы, - поддержал ее депутат Владимир Молоковских. - Например, непонятно, ради чего нужен был выкуп здания у Перми I – купить, чтобы снести? Нужно переосмыслить приоритеты в свете последних событий.

Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин поддержал коллег и рекомендовал администрации внимательнее подходить к формированию бюджета.

- На каждом заседании Думы мы обращаемся к бюджетной теме, контролируем эффективность расходов городской казны, работаем с поступающими из федерального центра и края средствами. прокомментировал принятие поправок в бюджет председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. - Мы распределили в трехлетнем бюджете почти 5 миллиардов рублей, которые направим на подготовку к трехсотлетию Перми. Хочу еще раз подчеркнуть – средства идут не на празднование, а на подготовку к юбилею. То есть на целый ряд приоритетных проектов в сфере благоустройства города, строительства дорожной и социальной инфраструктуры, приобретение общественного транспорта. Конечно, ситуация с коронавирусом сейчас вносит свои коррективы, возможны определенные изменения в планах работ, но я думаю, что все национальные проекты и работы по подготовке города к 300-летию мы выполним в срок.