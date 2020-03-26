2020-03-26T11:32:39+03:00
Общество

Оплачивать коммуналку надо даже на «удаленке»

Эти платежи идут на поддержание систем жизнеобеспечения российских городов
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Ремонтировать трубопроводы нужно даже во время эпидемииРемонтировать трубопроводы нужно даже во время эпидемииФото: Олег ЗОЛОТО
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В России реализуются все более жесткие меры по борьбе с проблемой планетарного масштаба — распространением коронавируса Covid-19. Наша страна стала одним из примеров соблюдения основных методик нераспространения эпидемии и поддержки общества в борьбе с последствиями этой борьбы. Более того, каждый день предлагаются все новые меры по снижению давления сложившихся обстоятельств, однако наряду с действительно эффективными шагами предлагаются и абсурдные вещи.

Одним из примеров такого популистского поведения стало предложение полностью отменить ряд платежей, которые направляются на поддержание систем жизнеобеспечения российских городов. Один из депутатов Госдумы заявил, что в период работы на «удаленке» горожане могут не оплачивать воду, канализацию, газ, тепло и вывоз мусора. По его мнению, работая из дома, люди будут чаще пользоваться коммунальными ресурсами, а значит, им придется платить за них больше. Свое пожелание депутат оформил в качестве письма к главе Минстроя.

При этом он забывает, что коммунальные услуги осуществляются такими же россиянами, как он сам и те его избиратели, которые сегодня работают на «удаленке»: газовиками, водопроводчиками, теплосетевиками, сантехниками и многими другими, от которых зависит тепло в домах, чистая вода в кране и огонь на плите.

В сфере ЖКХ работают сотни тысяч жителей нашей страны. Сегодня они стали одними из тех, кто находится на переднем крае борьбы с последствиями пандемии, наряду со специальными службами: медиками, полицией, пожарными. Однако никто не рискнет предложить сотрудникам специальных служб отказаться от зарплаты в период эпидемии. А ведь работу всех этих специалистов мы с вами оплачиваем, внося налоги. Так же, как большая часть коммунальных платежей идет на зарплату тех же рабочих, от которых зависит наша обыденная жизнь.

А ведь сегодня уже есть много отраслей и сфер экономики, которые на себе почувствали весь негатив, который принес с собой коронавирус. Закрыты рестораны, кафе, кинотеатры и спортивные залы. В перспективе многие из этих бизнесов могут разориться.

Реальными мерами поддержки озаботились действительно думающие о будущем нашей страны люди. Президент России объявил о мерах по поддержке малого и среднего бизнеса в виде налоговых льгот, введении субсидий для малообеспеченных категорий граждан. Это конкретные и реальные меры.

Кроме того, важно понимать, что зима почти закончилась, а впереди - подготовка к следующей. И теплые батареи в домах, горячая вода из-под крана — это те меры, которые позволят предстоящей осенью снизить риск повторения «вирусной беды». Но кто может обеспечить эти коммунальные блага? Те люди, у которых предлагается отобрать все уже сегодня.

Стоит также помнить, что те, кто реально нуждаются в помощи, имеют поддержку в коммунальной сфере. Пенсионеры и инвалиды получают государственные и муниципальные субсидии и льготы. Тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, коммунальщики всегда идут навстречу.

Те же, кто сегодня заявляет о возможности не платить за тепло и свет, забывают о нескольких важных вещах: если без оплаты вынести из магазина десяток рулонов туалетной бумаги, залить в бак «халявный» бензин, можно стать фигурантом уголовного дела. Но почему к воде в кране, электричеству в лампочке или теплу в батарее можно относиться по-другому? Они тоже — плоды чьих-то трудов, и работу этих людей также нужно оплачивать.

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