«Сможем ли мы потянуть выплату зарплат?» Вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова оценила новые меры по поддержке бизнеса в условиях короновируса, предложенные Владимиром Путиным

В своем видеообращении Президент РФ Владимир Путин предложил, в том числе, поддержать бизнес в условиях повышенной готовности из-за короноавируса.

- Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг сталкиваются сейчас с объективными трудностями, с сокращением заказов, снижением выручки, - в частности, подчеркнул он. - Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит – сохранить своих сотрудников. Повторю, наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, – обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы. Государство окажет бизнесу содействие в решении этой задачи.

Представители бизнес-сообщества Прикамья считают предложенные меры поддержки своевременными.

Елена Гилязова, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты:

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- Очень надеюсь, что меры по поддержке бизнес-сообщества, озвученные Президентом, только начало большого движения. Уже хорошо, что на самом высоком уровне осознали, что и социально незащищенные слои населения, и бизнес в сегодняшних условиях вплотную подходят к черте, за которой начинается фактически выживание. Сегодня у ряда субъектов малого предпринимательства из-за сократившегося вполовину клиентского трафика резко упала выручка. И еще вопрос – сможет ли он, бизнес, в этих условиях «потянуть» полную выплату заработной платы своим сотрудникам в объявленные вынужденные каникулы.

Как безусловно положительную меру оцениваю сокращение страховых выплат сверх МРОТ по зарплате до 15 процентов. Это действительно история, стимулирующая выживания бизнеса, она направлена на его развитие. Причем Президент подчеркнул, что и после «вирусной» истории она останется в силе. На мой взгляд, в продолжение федеральных инициатив можно было сделать региональные меры поддержки, например, минимизировать ставки по упрощенной системе налогообложения. Надо последовательно снижать нагрузку на бизнес. Это тем более актуально для Пермского края в условиях досрочной отмены ЕНВД. Интересно было бы предложение по обнулению ставок по налогу на имущество для торговых центров, которые пошли навстречу арендаторам и выставили им нулевые счета за аренду помещений. В общем, направление поддержки верное, но есть и над чем подумать еще.