2020-03-25T14:32:10+03:00
Общество

«Колорадские жуки погибнут от бескормицы». Каких урожаев ждать пермским дачникам после аномально теплой зимы и ранней весны

И когда можно начинать сеять ранние культуры
Алена ОВЧИННИКОВА
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Ожидается, что колорадский жук не испортит урожай картошки в этом году.Ожидается, что колорадский жук не испортит урожай картошки в этом году.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Стоящая сейчас погода в Пермском крае недели на три, а то и на месяц опережает средние многолетние данные. На календаре - март, а тепло стоит, характерное для середины апреля. А позади – аномально теплая и многоснежная зима. Как нетипичные для Урала перепады температур скажутся на будущем урожае? И можно ли производить ранние посев и посадку культур, рассказал доцент кафедры Садоводства и перерабатывающих технологий Пермского аграрно-технологического университета Антон Лещев.

Перезимовали превосходно

По мнению специалистов, аномально теплая зима для огородных растений – это хорошо.

- Для многолетних растений прогноз благоприятный, мы проверяли, почки перезимовали отлично, и если весной в период цветения не будет возвратных заморозков, то можно ожидать хорошего урожая яблони и вишни, - объясняет Антон Лещев.

Причем теплая зима позволит нам получить урожай и тех культур, семена которых в суровые зимы обычно вымерзали. Это орехо-плодные: лещина, кедры, маньчжурские орехи. Прекрасно чувствуют себя и «экзоты», урожай которых тоже ожидается больше, чем обычно: это колоновидные яблони, колоновидные груши и крупноплодная малина.

- Еще один плюс аномально теплой зимы в том, что огородникам не должен докучать колорадский жук, - говорит Антон Викторович. - Из-за теплой зимы и ранней весны почва сильно не промерзает, и колорадские жуки оттаивают и просыпаются раньше. Питаться им нечем, поэтому от бескормицы и истощения жук погибает. Быстро популяция восстановиться не сможет, поэтому еще какое-то время мы спокойно поживем без жука.

Чего ждать от ранней весны?

После аномально теплой зимы последовала ранняя весна, но стоит ли дачникам торопиться высаживать огородные культуры, пока в почве сохраняется влага?

- А вот ранняя весна для огородников - это плохо, в данном случае ничего хорошего нас не ожидает, - говорит Антон Лещев. - Если снег будет рано сходить, растения начнут страдать оттого, что они не защищены снегом, а морозы еще могут вернуться. Это опасно для культур, которые рано распускаются: для жимолости и луковичных: тюльпанов, чеснока.

Не смотря на ранее тепло, торопиться с высадкой всех огородных культур дачникам не стоит, все нужно делать по агротехническим срокам. Важно дождаться определенной температуры почвы для каждого вида культуры и тогда производить посев или посадку. Если сделать это раньше, семена могут просто пролежать в почве, заболеть и погибнуть.

А вот ранние культуры: салат, укроп, редис и семенной лук вскоре уже можно высаживать. Для того, чтобы почва прогрелась, можно использовать такой прием: откидать снег с грядок, закрыть их пленкой или нетканым материалом и начинать посев уже в начале апреля. Температура почвы за счет укрытия будет на 3 – 5 градусов выше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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