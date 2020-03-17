С 1 апреля в Перми начнет действовать новая схема движения автобусов. Пока изменения коснутся, в основном, Кировского и Орджоникидзевского районов.

- Проблемами этих районов являются их удаленность и длительное время поездок, - отметила заместитель главы Перми Людмила Гаджиева. - В качестве эксперимента мы запускали автобус №60, следующий от ДДК Кирова до Комсомольской площади, в режиме экспресса по улице Якутской, что позволило сократить время поездки. Этот маршрут оказался очень востребованным, но в итоге жители микрорайонов Пролетарский и Железнодорожный не смогли добираться до Комсомольского проспекта. Поэтому мы решили вернуть 60-й автобус на улицу Ветлужскую, а в режиме экспресса запустить по улице Якутской 20-й автобус, маршрут которого будет продлен до Центрального рынка.

Также большой проблемой были заполненные автобусы. Причина - ненадлежащее исполнение графиков перевозчиком в рамках «старых» контрактов. После того как с 1 апреля часть маршрутов перейдет на новые контракты, выручка от продажи билетов будет перечисляться в городской бюджет, а перевозчики станут получать свои деньги за километраж, но будут ужесточены требования к соблюдению расписания и других правил. По мнению городских властей, в результате интенсивность движения транспорта на маршруте увеличится, и в автобусах станет свободнее.

- Мы получали много жалоб на работу 80-го автобуса, - рассказала Людмила Гаджиева. - После того, как на этом маршруте начал действовать новый контракт, жалобы прекратились.

Прошлой весной, за год до внедрения маршрутной сети, во всех районах города прошли встречи с жителями по поводу новой транспортной модели. По итогам встреч поступило порядка 1500 обращений. Из них 400 пожеланий жителей были учтено полностью, еще 700 - частично. Как пояснила Людмила Гаджиева, сегодня в центре города переизбыток транспорта, а в районах - таких, как Кировский и Орджоникидзевский, - недостаток. Сейчас получается соблюсти баланс объема транспортной работы в центре и районах города.

Какие маршруты изменятся с 1 апреля.

В Кировском и Дзержинском районах:

- автобус №6 будет ходить от микрорайона Железнодорожный до Перми II, а не до рынка;

- автобус №15 от Южной будет ходить до Центрального рынка через ДДК Кирова, заменив собой автобус №8, который закроют с 1 июня;

- автобус №20 пойдет по Якутской от Нового Крыма до Центрального рынка. Часть рейсов будет укорочена до ДДК Кирова;

- автобус №39 станет возможностью для пермяков круглогодично добираться до Ласьвинских хуторов. Он будет ходить туда от Оборино, заменив сезонный маршрут №55, который будет закрыт;

- автобус №60 по-прежнему будет ходить от ДДК им .Кирова до Комсомольской площади, но по улицам Ветлужской и Докучаева;

- автобус №65 в летний период будет продлен до кооператива «Сосновый Бор». На маршруте будет увеличено количество автобусов;

- автобус №80 пока продолжит ходить от ДДК Кирова до Ераничей. Но с 1 июня его маршрут изменится - он пойдет до Ипподрома через улицу Леонова.

- Следующая наша стратегическая задача - включить в маршрутную сеть улицу Кировоградскую от улицы Гальперина до улицы Сысольской, - отметила Людмила Гаджиева.

В Орджоникидзевском районе

В Орджоникидзевском районе основной проблемой стало отсутствие внутрирайонных связей. Район раскинулся по обоим берегам Камы, и, к примеру, жителям Гайвы и Заозерья нужно добираться не только до центра, но и до районных учреждений, расположенных на левом берегу.

Автобус №18, который ранее ходил с Гайвы до Садового, с 1 апреля пойдет только до площади Дружбы.

Автобусы маршрута №21 ходить будут по-прежнему по кольцу от ДК Пушкина до улицы академика Веденеева, но в связи с введением нового маршрута №24 здесь будет сокращено количество автобусов.

Автобус №22 от микрорайона Васильевка будет ходить до Военного института.

Маршрут автобуса №23 от Голованово будет продлен до Банной горы - для удобства врачей и посетителей медицинского учреждения, уточнили в департаменте транспорта.

Новый маршрут №24 свяжет микрорайоны Домостроительный и Энергетик с Мотовилихой. Автобус будет ходить от Автопарка по улице Фрунзе до площади Дружбы.

У автобуса №48 теперь все рейсы будут продлены до микрорайона Январский.

Автобусы №49 от микрорайона Заозерье до Перми II будут ходить чаще, так как увеличится их количество.

Увеличится количество автобусов и на маршруте №53 «Центральный рынок - 10-й микрорайон».

Маршрут автобуса №58 будет продлен в обе стороны. Он пойдет от микрорайона Васильевка до Вышки-1 с заездом по выходным в микрорайон Чапаевский.

Автобус №73 из микрорайона Заозерье до микрорайона Январский будет проезжать через 10-й микрорайон по улице Васнецова. На маршруте будет увеличено количество автобусов.

В Мотовилихинском районе

Автобус №11, соединяющий микрорайоны Парковый и Садовый, будет ходить не через площадь Карла Маркса, а через микрорайон Авиатор по бульвару Гагарина и улице Старцева.

Автобус №38 будет ходить от микрорайона Гарцы по улице Уральской до Садового без заезда в микрорайон Архиерейка.

Появятся два новых кольцевых маршрута. Автобусы №69 и 70 пойдут по кольцу от микрорайона Ива через Костарево до улицы Грачева - один по часовой стрелке, другой - против.

Пересадки - бесплатны

Все эти автобусы будут работать в рамках новой транспортной модели. Поэтому в этих маршрутах будут действовать не только транспортные, но и банковские карты, а также система бесплатных пересадок.

Напомним, сейчас бесплатная пересадка в течение 40 минут возможна на всех трамваях, а также на автобусах маршрутов №№ 2, 3, 7, 9, 11, 22, 23, 36, 30, 46, 48, 49, 50, 51, 62 и 88, а на автобусных маршрутах №№18, 34, 49, 60 и 80 - в течение 60 минут с момента оплаты первой поездки.

КСТАТИ

Карты менять не надо

Несмотря на то, что арбитражный, а затем и апелляционный суд признали контракт с ЗАО «Золотая корона» недействительным, в мэрии сообщили, что это решение никак не отразится на пассажирах, так как суд касался исключительно технической стороны вопроса.

- Для держателей транспортных карт ничего не изменится, прием транспортных и банковских карт будет продолжен, деньги, которые были на транспортных картах, не исчезнут, - сообщила Людмила Гаджиева. - Оплата будет проходить, как и прежде. Сами карты также менять не надо.