Хроники коронавируса: В Перми введен режим повышенной готовности

На сегодняшний день коронавирус подтвержден у троих пермяков. Но пандемия внесла свои коррективы в жизнь практически всех людей. Для предотвращения распространения инфекции в ходе заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям мэр Дмитрий Самойлов ввел в Перми режим повышенной готовности.

Что делается в городе для того, чтобы количество зараженных не увеличивалось, и как с наименьшими потерями пережить сложный период.

Вернулся из отпуска - посиди дома

Все заболевшие пермяки заразились во время зарубежных поездок. Поэтому всех людей, вернувшихся из-за границы, обязали провести 14 дней дома на карантине. Причем, если раньше это относилось только к пермякам, побывавшим в Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Франции, Германии и Испании, то теперь придется изолироваться от окружающего мира всем, кто покидал пределы страны.

На эти две недели им будут выдавать больничный, причем для получения листка нетрудоспособности не надо приходить в поликлинику - достаточно позвонить на телефон круглосуточной горячей линии Министерства здравоохранения Пермского края -258-07-87 или обратиться через сайты ФСС или Госуслуг, где недавно появилась специальная опция.

- Если вы вернулись из-за границы, необходимо отправить скан загранпаспорта и электронного билета, и вам будет выдан больничный лист, - объяснил начальник отдела эпидемического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов.

Также больничный будут выдавать всем членам семей этих людей. При появлении признаков заболевания необходимо будет вызвать врача на дом.

Главная защита от коронавируса - чистые рукиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Учеба в четырех стенах

Родителям школьников хорошо известен карантин по гриппу. Благодаря ежегодному закрытию школ в период эпидемии удается избежать резкого увеличения количества заболевших детей.

Теперь в связи с коронавирусом в пермских школах объявлены досрочные каникулы, которые продлятся до 29 марта. А с 30 марта по 12 апреля все школьники перейдут на дистанционное обучение с помощью образовательной платформы ЭПОС. Также дистанционное обучение введено во всех колледжах и вузах Перми.

Для того чтобы заниматься дома, студенты могут воспользоваться «Университетской библиотекой онлайн» - это электронная библиотека учебной и научной литературы по всем отраслям знаний. Здесь можно найти учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы.

А для школьников есть свой инновационный образовательный ресурс. На школьном портале «Библиошкола» можно найти учебники, программную литературу для школьников с 1-го по 11-й класс, методические материалы для педагогов и преподавателей.

Для бесплатного доступа к этим двум ресурсам необходимо получить логин и пароль, обратившись в Муниципальную библиотеку Перми по телефону 207-50-34.

Можно воспользоваться и всероссийскими федеральными платформами «Мобильное электронное образование», «Российская электронная школа», где есть обучающий контент и готовые варианты заданий. Существует система электронного обучения Moodle, которая позволяет самостоятельно разрабатывать онлайн-курсы, YouTube-канал, группы «ВКонтакте» и различные мессенджеры, при помощи которых тоже можно выстроить онлайн-обучение.

В пермских школах объявили досрочные каникулыФото: Олег УКЛАДОВ

Танцы по Интернету

В детских садах Перми введен режим свободного посещения. Закрыть их все на карантин нельзя - далеко не все родители имеют возможность оставить малышей дома.

- Детские сады продолжают работать в штатном режиме с обязательным проведением ежедневных утренних фильтров и дезинфекцией помещений, - отметили в департаменте образования администрации Перми. -Но занятия школ для дошколят отменяются. Муниципальные учреждения дополнительного образования также отменили занятия в кружках и секциях с 18 марта.

В это время ребята могут заниматься дистанционно. Например, клуб имени Златогорского (ул. Трясолобова, 105) 25 марта и 2 апреля проведет в своей группе «ВКонтакте» музыкальную игру для малышей «Поиграй со мной». Для ребят постарше на этом же ресурсе 3 апреля пройдет урок по танцам Hip-Hop. 1 апреля состоится мастер-класс по хореографии, а 4 апреля - урок индийского танца.

Пермский городской Дворец имени Кирова (ул. Кировоградская, 26)свои онлайн-мероприятия будет проводить в Instagram. 30 марта здесь пройдет мастер-класс для начинающих по восточному танцу.

Также виртуальные мероприятия проведут детская школа искусств №15 «АРТика», детская художественная школа им. Широкова, Пермский планетарий и Пермский зоопарк, Дворец культуры им. Солдатова, Дворец молодежи, детский центр досуга и творчества «Радуга», клуб «Юбилейный» и Объединение муниципальных библиотек. Информацию о мероприятиях можно найти на сайтах учреждений и в их социальных сетях.

Электронные книги

С 18 марта в Перми приостановили деятельность выставочные центры, библиотеки, театры, культурно-досуговые и концертные центры.

Получить бумажную книгу в библиотеке нельзя. Зато можно получить бесплатный доступ к огромному количеству электронных книг. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение муниципальных библиотек» предоставляет для читателей доступ к сетевым удаленным ресурсам. Например, информационный ресурс IPRbooksсодержит более 40 тысяч изданий по всем областям знаний, в том числе произведения художественной литературы отечественных и зарубежных авторов. А на «ЛитРесе» находится более 200 тысяч электронных и аудиокниг, среди которых актуальные бестселлеры и классика, а также произведения на иностранных языках.Для доступа необходимо получить логин и пароль по телефону 207-50-34.

У Объединения муниципальных библиотек есть услуга виртуальной справочной службы, куда можно обратиться с запросом по подбору информации. Сделать это можно, кликнув на иконку «Спросить библиотекаря» в правом нижнем углу главной страницы сайтаbiblioteki.perm.ru. Виртуальная справочная служба работает с понедельника по пятницу с 9.30 до 20.00, в субботу с 10.00 до 17.00.

Также городские библиотеки предлагают трансляции литературно-музыкальных мероприятий, лекций, встреч с писателями и художниками, экскурсий, мероприятия для детей, викторины, игры, конкурсы, виртуальные тематические выставки.

Чистота - залог жизни

Коронавирус еще мало изучен. Но главное врачи определили: вирус передается воздушно-капельным путем - при кашле или чихании, вместе с каплями слюны и выделениями из носа. Вирус может попасть на любую поверхность - ручку двери, кнопку лифта, поручень автобуса.

Поэтому во всех муниципальных учреждениях проводится дезинфекция помещений. Например, в районных отделах ЗАГС стали чаще обрабатывать антисептиком дверные ручки и поверхности столов. Флаконы с дезинфицирующими средствами установили во многих общественных зданиях.

Администрации районов Перми направили во все управляющие организации - УК и ТСЖ - информационные листовки о том, что необходимо ежедневно проводить дезинфекцию подъездов и мусоропроводов в многоквартирных домах, в том числе требуется регулярно обрабатывать антисептиками ручки и перила в подъездах, кнопки лифтов.

В общественном транспорте проводится ежедневная дезинфекцияФото: Мария ЛЕНЦ

Проводится дезинфекция и в общественном транспорте.

- Перевозчикам поставлена задача проводить обработку поручней и ручек в автобусах после каждого рейса, а также в конце смены в парке с привлечением специализированной организации. И не важно, частный это транспорт или муниципальный, городские власти обеспечивают 100-процентную обработку общественного транспорта, - сообщили в департаменте транспорта администрации Перми. - Также важно, чтобы водители и кондукторы были защищены индивидуальными средствами защиты - масками и перчатками. Примером для частных перевозчиков в этом случае должен стать МУП «Пермгорэлектротранс». Обработку ежедневно контролирует контрольно-ревизорская служба МУП «Гортранс». Вся информация передается в Роспотребнадзор по Пермскому краю. К недобросовестным перевозчикам будут приниматься меры.

Услуги - онлайн

Большинство государственных учреждений ограничили личный прием граждан и перешли на удаленную работу. Удаленно принимают служба судебных приставов, налоговая служба, районные и краевой суды.

Также на дистанционный режим работы перешли компания «НОВОГОР-Прикамье», «Пермэнергосбыт» и другие ресурсоснабжающие организации города. Компании просят потребителей коммунальных услуг по возможности воздержаться от посещения офисов.

- Сегодня необходимо со всей серьезностью отнестись к соблюдению санитарного режима. По возможности исключить посещение присутственных мест - в том числе и наших офисов. Тем более что почти все услуги, от получения консультаций до оплаты счетов и передачи показаний, доступны в удаленном формате через интернет, - говорят в компании «Пермэнергосбыт».

Оплатить услуги можно в режиме онлайн с помощью сервиса «Сбербанк онлайн» или в личных кабинетах на сайтах ресурсоснабжающих компаний.

Сайт «Пермэнергосбыт» - permenergosbyt.ru

Сайт «Новогор-Прикамье» - novogor.perm.ru.

Пермякам напоминают о том, что нужно позаботиться о своих пожилых родственниках, например, помочь им оплатить коммунальные услуги онлайн или принести продукты домой. Вообще, людям старшего возраста рекомендуют по возможности ограничить посещение общественных мест.

Департамент социальной политики администрации Перми организовал работу волонтеров, которые будут помогать пенсионерам, если они не имеют возможности выйти на улицу. Если нужна помощь в покупке продуктов, бытовой химии, лекарств, выноса мусора из квартиры, необходимо позвонить по телефону горячей линии 8-800-200- 34-11 и оставить заявку. Время обращения: ежедневно с 10.00 до 18.00. Сейчас такую помощь готовы оказать 75 волонтеров, до конца недели их число будет увеличено до 105.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Официально в Перми коронавирусная инфекция подтверждена у трех человек. По данным на вторник, 24 марта, в больницах под наблюдением врачей находятся 32 человека с симптомами ОРВИ. У них взяты пробы на наличие коронавируса. 1916 человек изолированы на домашнем карантине - это те люди, которые общались с заболевшими либо вернулись из-за границы.

ВАЖНО!

Как защищать себя от коронавирусной инфекции.

1. Ограничьте посещения торговых центров и других общественных мест, старайтесь не пользоваться транспортом в час пик.

2. Используйте в общественных местах одноразовую медицинскую маску, меняя ее каждые 2-3 часа.

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ: кашель, чихание, насморк.

4. Чтобы избежать заражения, не трогайте грязными руками лицо, особенно рот, нос и глаза. Самое главное средство профилактики - частое мытье рук. Мойте руки с мылом тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности при приветствии рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены: полотенцем, зубной щеткой, расческой.