2020-03-24T19:47:47+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«Мы умеем объединяться и побеждать!» В Перми открылся волонтерский центр «Единой России» для помощи гражданам в период коронавируса

Обратиться туда со своими вопросами можно любым удобным дистанционным способом
Алена ОВЧИННИКОВА
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Александр Бойченко и Вячеслав Григорьев с волонтерами в приемной.Александр Бойченко и Вячеслав Григорьев с волонтерами в приемной.
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Этой весной наша страна столкнулась с серьезными вызовами: шагающий по миру коронавирус добрался до Пермского края. И сейчас все усилия направлены на то, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Информировать и помогать

Самой уязвимой группой населения стали пожилые люди, которым врачи рекомендуют перейти на домашний режим. Естественно, в связи с этим у пенсионеров возникает масса вопросов. Чтобы максимально помочь их решить, 24 марта в Перми открылся волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи пожилым гражданам. Его ключевая задача – максимальное информирование людей, обратившихся в приемную на ул. Екатерининская, 210.

К слову сказать, многие пенсионеры сейчас, в эпоху цифровых технологий, прекрасно умеют общаться с помощью смартфонов и немало вопросов решают в режиме онлайн. На что и делается ставка.

Звонки граждан принимают внимательные консультанты.

Звонки граждан принимают внимательные консультанты.

- Для открытия волонтерского центра мы используем площадку Региональной общественной приемной, где давно и успешно отработано общение с населением в режиме онлайн, - пояснил руководитель Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко. - Поэтому сложностей перейти на новый формат общения нет. Мы будем принимать обращения пожилых людей, нуждающихся в помощи по любым жизненным вопросам, переадресовывать их в минсоц, минздрав или к волонтерам.

Важно: для того, чтобы задать свой вопрос достаточно иметь под рукой смартфон, ноутбук или даже обычный стационарный телефон. Ваши звонки готовы принять восемь внимательных консультантов. И даже если человек привык писать обычные письма, то оставить свое обращение он может в почтовом ящике Общественной приемной по адресу г. Пермь, ул. Екатерининская, 210. Главное – корректно указать персональные данные и максимально полно и ясно изложить ситуацию или вопрос.

Звонок, сообщение или обычное письмо

После того, как информация будет получена, ее обработают и найдут решение.

Также письмо можно написать и в бумажном варианте, но необходимо указать персональные данные и свою просьбу.

Также письмо можно написать и в бумажном варианте, но необходимо указать персональные данные и свою просьбу.

- Ситуация, с которой столкнулась наша страна – серьезная, но мы всегда отличались тем, что в трудных условиях умеем объединяться и умеем побеждать, - уверен секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев. – Уверены, что так будет и на этот раз. К нам на помощь пришли общественные организации и движения: «Волонтеры-медики», «Молодая Гвардия», «Российские студенческие отряды» и «Волонтеры Победы». Сейчас наша задача – скоординировать усилия и сделать одно входное окно, куда будут поступать обращения пожилых людей, входящих в группу риска. Важно наладить их информирование, так как в случае с коронавирусом информация лишней не бывает, и оказать необходимую помощь.

«Молодая Гвардия» интегрирована в работу созданного координационного центра: в рамках федерального партийного проекта «Старшее поколение» они обзванивают пожилых людей, чтобы получить информацию о необходимой им помощи.

Общение в режиме онлайн

Практически сразу после открытия волонтерского центра «Единой России» с помощью Skype в него обратилась пермская пенсионерка Лидия Михайловна Баннова.

- Подскажите, какие меры профилактики необходимо соблюдать пожилым людям, вроде меня? – спросила Лидия Михайловна.

В приемную можно позвонить с помощью программы Skype, чем и воспользовалась пермячка Лидия Михайловна.

В приемную можно позвонить с помощью программы Skype, чем и воспользовалась пермячка Лидия Михайловна.

- Сейчас всем людям старше 65 лет необходимо соблюдать домашний режим. Если вам помочь некому, то обращайтесь к нам, оставляйте заявку и совместно с министерствами и общественными организациями Пермского края мы будем решать ваш вопрос, - ответил ей Александр Бойченко.

- Нам занятия отменили в кружках и секциях по активному долголетию, что нам теперь делать?

- Пока до 10 апреля необходимо стойко переносить все тяготы, которыми нас в связи с коронавирусом наградила жизнь. Просьба относиться к этому с пониманием, но как только ограничения будут сняты, деятельность всех кружков и секций возобновится.

НАША СПРАВКА

Жители Пермского края могут позвонить по телефонам call-центра Региональной общественной приемной 8 (342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92 и оставить заявку. Направить обращение можно на электронную почту priemPP@rop59.ru. Специалисты подробно проконсультируют по всем интересующим жителей региона вопросам, а в случае необходимости также запишут на онлайн прием. Такие приемы проводятся по средствам видеосвязи и формируются по отдельному графику.

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