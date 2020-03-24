МРТ - современно, информативно и безопасно: Все, что вы хотели узнать о магнитно-резонансной томографии

Кому стоит воспользоваться МРТ-диагностикой, и куда для этого стоит обратиться, мы разговариваем с главным врачом клиники «Эксперт» Анной Поповой и заведующим отделением лучевой диагностики Евгением Банниковым.

- Магнитно-резонансная томография в России стала применяться с середины 90-х годов, а в Перми первый томограф появился в 2005 году, - рассказывает Евгений Банников.- С тех пор МРТ стала основным методом постановки диагноза, а в некоторых случаях - основополагающим. МРТ незаменима для врачей-неврологов при исследовании головного и спинного мозга, шейного отдела позвоночника, при диагностировании сосудистых заболеваний, а также для врачей-травматологов и ортопедов, потому что все суставные поражения - артрозы, артриты, повреждения менисков - видны только на МРТ.

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Магнитно-резонансная томография - послойное сканирование органов тела, которое не оказывает негативного эффекта на людей, так как при этом методе используется электромагнитное излучение, которое безопасно для человеческого организма. В этом отличие МРТ от компьютерной томографии, использующей рентгеновское излучение, которое оказывает некоторое негативное воздействие.

При МРТ используются томографы нескольких типов. Самый простой - открытый низкопольный, где применяются более дешевые технологии. Но у этих аппаратов - недостаточная мощность, поэтому изображения менее четкие. В клинике «Эксперт» используются высокопольные томографы полузакрытого типа -своеобразный туннель, открытый с обеих сторон. Обследование на нем легче переносится пациентами, так как нет ощущения клаустрофобии, в то же время этот аппарат имеет высокую разрешающую способность и выдает более точные изображения, хорошего диагностического качества. Обследование проходит от 15 до 40 минут в зависимости от зоны исследования.

Почему МРТ называют универсальным методом диагностики? 00:00 00:00

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Так как в основе МРТ лежит электромагнитное излучение, его нельзя применять людям с кардиостимуляторами, металлическими имплантами и искусственными суставами. Также только в исключительных случаях - на первых месяцах беременности. Больше у этого метода противопоказаний нет. Он подходит даже для детей.

- МРТ можно использовать и без направления врача, если кто-то хочет узнать о состоянии своего организма, - отмечает Анна Попова. - Но лучше вначале пройти обследование терапевта. После прохождения исследования врач-рентгенолог выдает заключение, в котором он напишет рекомендации к врачу, если у человека есть та или иная патология. В клинике «Эксперт» есть скидки для разных категорий граждан, пенсионеров, инвалидов. Периодически у нас проходят акции. Сейчас, например, идет акция выходного дня - скидка 10 процентов.

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Где можно пройти МРТ-диагностику?

- Один МРТ-аппарат находится в нашем отделении на улице Подлесной, 6 -в здании госпиталя ветеранов войн и два аппарата в самой клинике "Эксперт" , - объяснила Анна Попова. - И, резюмируя, хотела бы отметить, что МРТ -это современно, информативно и безопасно.

Клиника "Эксперт": улица Монастырская, 42а

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