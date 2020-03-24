SKODA с выгодой до 300 тысяч рублей в марте

В марте пермяки могут приобрести новый автомобиль с внушительной выгодой – до 300 000 рублей. Кредит и КАСКО можно также оформить на специальных условиях.

Весь март автолюбителей ждут приятные предложения от ŠKODA Камская Долина. Так, при покупке седана OCTAVIA выгода составит до 195 500 рублей, а городского лифтбека RAPID – до 153 100 рублей. Семейный внедорожник KODIAQ позволит сэкономить до 235 800 рублей, а флагман чешской марки SUPERB – до 300 000 рублей. И на долгожданный автомобиль KAROQ также действуют специальные предложения, новую модель можно приобрести с выгодой до 105 685 рублей.

ŠKODA также предлагает выгодные условия по классическому кредиту, а именно – ставку от 3% и кредиту SIMPLY CLEVER – ставку от 6,9%. Кредит SIMPLY CLEVER позволит вам подобрать комфортный ежемесячный платеж, а по истечении срока кредита – продать автомобиль дилерскому центру по выкупной стоимости. Вырученные средства можно использовать как первоначальный взнос на вашу следующую новую ŠKODA.

Если вы планируете воспользоваться программой утилизация/трейд-ин, то при покупке авто модельного ряда 2019 года это также является основанием получить выгоду до 115 000 рублей.

Еще одна новогодняя возможность есть у тех, кто делает свой выбор в пользу OCTAVIA и KODIAQ. Для них доступно страхование КАСКО с тарифом 3%.

Иными словами, начало года – хорошее время, чтобы стать владельцем новой ŠKODA на очень выгодных условиях.

Пройти тест-драйв понравившегося автомобиля или рассчитать платеж по кредиту или КАСКО можно в автоцентре ŠKODA Камская Долина на ул. Спешилова, 105а. Подробнее о моделях и условиях акции можно узнать по телефону 8 (342) 259-43-40 и на сайтеskoda-kd.ru.