Погода в Перми в марте 2020: к выходным потеплеет до +8 градусов

Какой будет погода в Прикамье в конце марта? Синоптики обещают, что на этой неделе мы сможем насладиться теплой солнечной погодой.

- Действительно, неделя ожидается достаточно погожая, - обнадеживает жителей Прикамья руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Будет много солнца, особенно в выходные дни. Серьезных морозов по ночам уже не ожидается. В середине недели пару дней еще будет облачно с небольшими осадками. Преимущественно это будет мокрый снег, переходящий в дождь. А вот к выходным благодаря прояснениям установится теплая солнечная погода.

Во вторник, 24 марта, почти весь день будет светить солнце, столбик термометра во второй половине дня преодолеет нулевую отметку, однако поднимется не выше +1 градуса.

Днем в среду и четверг, 25 и 26 марта, в Перми ожидается от +1 до +3 градусов. Могло бы быть и теплее, но солнца будет не слишком много, и мокрый снег будет чередоваться с дождем.

К концу недели, когда станет больше прояснений, заметно потеплеет - на Прикамье распространится влияние теплого антициклона.

В пятницу, 27 марта, столбик термометра днем обещает подняться до +4 градусов.

В субботу и воскресенье, 28 и 29 марта, вполне можно ожидать повышения температуры до +8 градусов. Будет солнечно.

- Это достаточно серьезное потепление даже для конца марта, - говорит Павел Смирнов. - Так что в конце недели можно рассчитывать на по-настоящему весеннее настроение.