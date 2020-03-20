«По ночам до - 18 градусов». В выходные в Пермский край придет артическое вторжение

Пермские синоптики сообщили, что в предстоящие выходные, 21 и 22 марта в регионе ожидается серьезное похолодание. Причина этого - вторжение арктического воздуха, который сейчас находится над Северным Уралом.

Морозы придут со Шпицбергена

- Впервые с начала года над Европейской территорией России и Уралом установится блокирующий антициклон, который обеспечит на несколько дней малооблачную погоду без осадков, - сообщил инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Арктический воздух будет распространяться из района Шпицбергена. С 21 марта над Скандинавией сформируется антициклон, гребень которого будет ориентирован на Европейскую территорию России. Под его влиянием ожидается значительное понижение ночной температуры, в дневные часы установится малооблачная погода.

В ближайшие два дня Пермский край будет оставаться в тылу циклона, который принес большое количество осадков на восток региона: в Бисере за сутки выпало 18 мм, в Губахе – 16 мм.

В пятницу, 20 марта, территория края еще будет находиться в сравнительно теплой воздушной массе, и дневная температура составит +2…+5°, пройдут кратковременные осадки.

Морозным будет и начало недели

Вторжение холодного воздуха начнется в ночь на субботу, 21 марта. Температура к утру понизится от -3…-5° на юге края до -7…-9° на севере. Однако основной холодный фронт будет проходить только днем в субботу. Перед ним по южной части края еще ожидается оттепель до 0...+2°, по северу уже днем температура отрицательная. В течение дня ожидаются кратковременные ливневые снегопады.

К утру воскресенья, 22 марта, уже вся территория края окажется в арктическом воздухе. По югу края и в Перми продолжатся снегопады, по северу температура упадет до -13…-15°. В течение дня ожидается зимний характер погоды с отрицательной максимальной температурой (-2…-5°).

В ночь на понедельник под влиянием гребня антициклона ожидается ясная безветренная погода с идеальными условиями для выхолаживания. Минимальная температура в Перми может упасть до -15°, а в низких местах до -18°. Но уже днем на фоне поступления более теплого воздуха по высотам потеплеет до 0…-5°. Предварительно, ночь на вторник ожидается такой же холодной по югу края, а вот по северу температура уже начнет расти. В дневные часы уже повсеместно ожидается температура выше 0°.