Погода в Прикамье в марте 2020: в воскресенье похолодает до -13 градусов

Это воскресенье может стать самым холодным днем недели. По данным Пермского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 22 марта температура воздуха не поднимется выше -3 градусов, а ночью опустится и до -13 градусов.

- Самый холодный период ожидается с 22 по 23 марта, когда среднесуточная температура воздуха будет на 2 градуса ниже климатической нормы, - предупреждают синоптики. - В Перми самая холодная ночь ожидается в понедельник. По предварительному прогнозу похолодание продлится до 25 марта. В этот период будет малооблачно, без осадков, на дорогах возможна гололедица.

Это похолодание принесет антициклон из Скандинавии.

- Но с середины недели начнется повышение температуры, наиболее значительное по северным районам, - обещают метеорологи ГИС-Центра ПГНИУ. - В течение нескольких дней установится малооблачная погода.

В субботу, 21 марта, столбик термометра днем будет колебаться возле нулевой отметки. В середине дня будет идти обложной снег. К вечеру на небе будут прояснения.

В воскресенье, 22 марта, днем температура опустится до -5 градусов, будет ясно и без осадков.

В понедельник, 23 марта, днем – до -4 градусов, по-прежнему ясно, без осадков.

Во вторник, 24 марта, начнется незначительное потепление. Днем столбик термометра может подняться до +1 градуса. День обещает быть солнечным

В среду, 25 марта, потеплеет до +3 градусов, но днем возможен небольшой дождь.

Во второй половине следующей недели сохранится теплая погода с плюсовой дневной температурой, прояснения не небе будут сменяться незначительными осадками.