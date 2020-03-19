2020-03-19T14:03:19+03:00
Здоровье

«Пока сидела в очереди, температура поднялась до 38». Пермячка пожаловалась на трехчасовые очереди к дежурному врачу

Доктор работала на приеме без медсестры и не справлялась с нагрузкой
Дарья СТРУЕВА
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Электронная очередь растянулась на три часа.Электронная очередь растянулась на три часа.Фото: Василий Вахрин
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- Из-за границы я не возвращалась, с больными коронавирусом тоже не контактировала, поэтому, когда во вторник, 17 марта, на работе почувствовала себя плохо, с обеда отпросилась и ушла домой, - делится 35-летняя пермячка Анастасия.

Вечером и ночью температура поднималась до 37 с небольшим, а на утро опустилась, хотя все остальные признаки ОРВИ были на лицо. Чтобы не заражать коллег и не гонять врача, пермячка решила пойти к докторам сама.

Сначала женщина в белом халате раздавала листочки с рукописными номерами.

Сначала женщина в белом халате раздавала листочки с рукописными номерами.

- Моя поликлиника находится на Гусарова, 7, - объясняет Анастасия. – Зная, что дежурный врач принимает с 12.00, я специально пришла на полчаса пораньше, но в это время в очереди возле кабинета уже сидело 10 человек. Конечно, я первым делом подошла к автомату, который выдает талончики, начала жать, но он выдавал мне «Запись недоступна».

В 12.00 к автомату подошла женщина в белом халате и начала раздавать сначала бумажки с рукописными номерами, а потом распечатывать талоны.

Анастасия пришла за полчаса до начала приема, но оказалась 11-й в очереди.

Анастасия пришла за полчаса до начала приема, но оказалась 11-й в очереди.

- Я оказалась 11-й в очереди, а после меня тоже приходили люди, почти столько же, многие даже ждать не стали, а я пока ждала того, чтобы зайти в кабинет и получить больничный, почувствовала сильный жар, - объяснят женщина. - Термометр в кабинете врача показал 38,2. Оказалась, что дежурный врач работала в кабинете одна, даже без медицинской сестры. Она чуть не ревела, объясняя, что на подмогу ей никого не дают. При мне она пыталась дозвониться до заведующей и медсестер, но не дозвонилась. Но и это еще не все. Дезинфицирующих салфеток в поликлинике не раздают, большинство людей ходят без масок, а за три часа, пока я сидела в очереди, только один раз помыли пол. Плюс сидевшие в очереди люди постоянно жаловались, что неотложка, которую они пытались вызвать на дом, отправляла их к дежурному врачу, если температура была ниже 38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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