«20 мам уже подали заявление на первенца». 7 вопросов, как пермякам получить материнский капитал по новым правилам

С 1 марта в России начал действовать Федеральный закон, который внес изменения в программу материнского капитала. О том, какие выплаты положены пермским семьям с детьми и каким образом их можно будет получить, рассказали в Пенсионном фонде.

1. Сколько выплатят за рождение первенца?

- Одно из главных нововведений - распространение программы материнского капитала на первого ребенка, - пояснил управляющий Отделением ПФР по Пермскому краю Станислав Аврончук. - Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. На сегодняшний день мы приняли уже 20 заявлений.

2. Какая доплата за второго ребенка?

Для семей, в которых с 2020 года родился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличится на 150 тысяч рублей и составит 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и последующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года (если раньше семья не имела права на материнский капитал по причине того, что первые два ребенка появились на свет до его введения).

3. Когда выдадут сертификат?

Нормативные сроки по материнскому капиталу на 2020 год пока таковы: оформление сертификата - пятнадцать рабочих дней, рассмотрение заявления о распоряжении средствами - месяц.

Со следующего года оформить материнский капитал и распорядиться его средствами можно будет быстрее. На выдачу сертификата отведут не больше пяти рабочих дней, а на рассмотрение заявки - не больше десяти дней. В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах.

За рождение первенца выплатят 466 617 рублей, а если родится второй, то доплатят еще 150 тысяч,Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

4. Надо ли собирать документы?

Примерно через месяц специалисты Пенсионного фонда приступят к проактивной выдаче сертификатов на материнской капитал. Это значит, что после рождения ребенка семья не должна будет куда-либо обращаться, маткапитал будет оформляться автоматически.

Чтобы это сделать, Пенсионный фонд самостоятельно запросит все необходимые сведения из Государственного реестра записей актов гражданского состояния. Сейчас как раз идет тестирование этого процесса. Информация об оформлении сертификата будет направлена в личный кабинет матери на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.

Важно, что для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении могут представить только сами приемные родители.

5. Как направить средства на оплату кредита?

Самое востребованное направление, куда семьи вкладывают свой сертификат на материнский капитал, - это улучшение жилищных условий.

Чтобы направить материнский капитал на погашение кредитов, заявление можно подать в банке, в котором открывается кредит.

- То есть вместо двух обращений - в банк и Пенсионный фонд - семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первого взноса, - пояснили в Пенсионном фонде.

Также средства материнского капитала можно будет потратить на строительство жилого дома на садовом участке. Необходимым условием для этого, как и раньше, являются наличие права собственности на землю и разрешение на строительство жилья.

6. Кому положена ежемесячная выплата?

Две тысячи семей в Прикамье получают ежемесячную выплату из средств маткапитала.

С 2020 года максимальный месячный доход на одного человека в семье, дающий право на получение этой выплаты ограничен не 1,5, как было ранее, а двумя прожиточными минимумами. И теперь если ежемесячный доход на каждого члена семьи меньше 22 676 рублей, то семья имеет право написать заявление на ежемесячную выплату.

Ее размер зависит от региона проживания семьи. В Пермском крае в 2020 году он составляет 10 703 руб. Сама выплата при этом будет предоставляться в два раза дольше - не до полутора лет, а до трехлетнего возраста ребенка.

7. Сколько сертификатов уже получили пермяки?

В Пермском крае с начала действия программы на материнский капитал уже было выдано 203 000 сертификатов на сумму свыше 60 миллиардов рублей. С помощью этих средств свой жилищный вопрос смогли решить 155 тысяч семей. Второе направление, на которое расходуют средства жители края, - это образование детей. Девять тысяч семей потратили на эти цели 508 миллионов рублей. Кроме того, 115 мамочек направили средства на формирование накопительной части пенсии на общую сумму более 18 миллионов рублей.