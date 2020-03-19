Хроники коронавируса: Чем занять себя и детей в режиме «удаленки»

С 18 марта в Пермском крае приостановлена работа всех театров, музеев, библиотек, кинотеатров, культурно-досуговых и концертных центров. Чем же заняться пермякам в свободное время, тем более, что у школьников начались досрочные каникулы?

Виртуальные концерты

Можно пойти на концерт или спектакль – виртуальный. В Пермской филармонии часть запланированных концертов состоится, правда, без зрителей. Зато есть возможность посмотреть и послушать их в прямой трансляции на сайте Пермской филармонии. 26 марта прозвучит органный концерт в исполнении солистки филармонии Евгении Камянской. 29 марта классические мелодии исполнит Оркестр русских народных инструментов. А 31 марта Уральский государственный камерный хор представит премьеру концертной программы, посвященной произведениям композиторов XX–XXI веков.

Онлайн-трансляции спектаклей будут вести театр оперы и балета и Театр-Театр.

- Каждый день, в традиционные 19.00, мы будем открывать на 24 часа доступ к записи одного спектакля большой или малой сцены, - пообещали в Театре-Театре. - Вы сможете посмотреть мюзиклы, драмы, семейные спектакли, а также популярные когда-то, но снятые постановки нашего театра. А вскоре мы устроим несколько концертов и актерских импровизаций в прямом эфире. Ссылки на спектакли доступны на страницах театра в соцетях.

А театр оперы и балета будет показывать записи спектаклей на своем сайте permopera.ru.

Спектакли пока будут только виртуальнымиФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Электронные книги

Библиотеки временно перестали выдавать книги. Но зато предоставили читателям, записанным в библиотеки, доступ к сетевым ресурсам. Совершенно бесплатно можно получить доступ на информационный ресурс IPRbooks, который содержит более 40 000 изданий по всем областям знаний, в том числе художественную литературу, и на «ЛитРес», который содержит более 200 000 электронных и аудиокниг, среди которых актуальные бестселлеры и классика, а также произведения на иностранных языках.

Пермяки могут получить логин и пароль для доступа на эти ресурсы, обратившись в муниципальную библиотеку Перми по телефону: 207-50-34.

Кстати, издательство «Эксмо» тоже предоставило возможность бесплатно слушать на Storytel или читать в библиотеке Mybook изданные им книги.

Также библиотеки Перми организуют онлайн-трансляции литературно-музыкальных мероприятий, лекций и экскурсий. 20 марта будет опубликована лекция «Феномен эвакуации» о культурной жизни города в годы Великой Отечественной войны. А 25 марта в 15.00 состоится презентация книги «Свет и нежность пастели. Михаила Бондаренко». Трансляции и запись доступны через сервис youtube на канале «Центральной городской библиотеки им. Пушкина. Пермь».

Библиотеки открыли удаленный доступФото: Василий Вахрин

Кинотеатры закрылись не все

Несмотря на приказ минкульта частные кинотеатры в Перми продолжают работать.

- Пока кинотеатры нашей сети работают, - сообщили «Комсомолке» в Объединенной сети кинотеатров «Формула Кино»/«Синема Парк». – О закрытии нам не сообщали. Билеты продаются на всю неделю вперед, если кинотеатры будут вынуждены приостановить свою работу, деньги за билеты мы вернем.

Государственный киноцентр «Премьер» временно закрылся.

Тем временем «Ростелеком» открыл для пользователей Wink и интерактивного ТВ бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательных программ для детей.

«Прогулки» по музеям

Во время вынужденных каникул пермяки могут виртуально посетить Эрмитаж или Третьяковку, а также музеи Пермского края. «Прогулки» по своим экспозициям предлагают следующие музеи:

- Пермский краеведческий музей

-Пермская художественная галерея

- Музей политических репрессий «Пермь-36»

- Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка

-Соликамский краеведческий музей

-Суксунский-историко-краеведческий музей

-Березниковский историко-художественный музей

- Горнозаводский краеведческий музей

-Бардымский краеведческий музей

- Очерский краведческий музей

-Краснокамская картинная галерея

Посещать экспозиции пермских музеев можно с помощью портала www.culture.ru.