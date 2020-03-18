Как Пермь готовится к 75-летию Победы

Не так уж много времени остается до знаменательной даты – до 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как пермяки готовятся к этому событию?

У памятников появится подсветка

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Анатолию Дашкевичу и руководителю департамента культуры и молодежной политики Елене Негановой активизировать работы по ремонту ключевых исторических объектов города.

Например, на шести мемориальных комплексах смонтируют архитектурно-художественную подсветку. По вечерам будут подсвечиваться: монумент «Героям фронта и тыла», памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу, памятник рабочим и служащим завода им. Свердлова, погибшим в годы Великой Отечественной войны, стела 40-летия Победы, 122-мм пушка-А-19, мемориал «Тыл – фронту».

Обновится мемориал у Дома офицеров

Преобразится Площадь ветеранов и бульвар Советской Армии в районе Дома офицеров.

- К празднику отреставрируют весь ансамбль «Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу» - танк Т-34-85, стелу, стену с барельефным изображением, «Вечный огонь», три куба у Дома офицеров, на гранях которых рельефным текстом нанесены названия дивизий, - рассказали в городской администрации. - Откроют и освежат чугунные плиты, которые размещены на фасаде Дома офицеров, на которых нанесены имена Героев-пермяков. Сейчас эти плиты закрыты так называемыми «тепляками». На Площади ветеранов появится архитектурный ансамбль «Мемориал».

В прошлом году началось благоустройство бульвара Советской Армии, его закончат в 2021 году. К 9 мая будет полностью отремонтирован участок, прилегающий к Дому офицеров - между улицами Революции и Швецова. Обновят и саму площадь, где установлен памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу.

За счет внебюджетных источников удалось обновить фасад Дома офицеров, будут отремонтированы и внутренние помещения этого исторического здания.

Сейчас выделены средства на ремонт фасадов домов на улице Сибирской, 57 и 61, они составляют единый архитектурный ансамбль с бульваром.

Пермь - фронту

Приведут в порядок и мемориал павшим воинам на Верхнемуллинском кладбище: в Индустриальном районе Перми расположена школа, в которой в военные годы и после войны проходили лечение бойцы Красной Армии, не все они дожили до Победы и были здесь похоронены. Возложить венок к памятному обелиску каждый год 9 мая приходят ученики пермских школ.

В честь 75-летия победы в администрации города реализуют проект-исследование, его цель - осветить эвакуацию в Пермь производственных предприятий, учебных заведений и научно- исследовательских институтов, детских садов и интернатов, учреждений культуры и здравоохранения из разных городов Советского Союза, и, прежде всего, из Ленинграда. Это будет передвижной выставочный проект. Его уже показали в Санкт-Петербурге в феврале, а в мае представят в Перми.

Пермским ветеранам подарят красивые одеяла из верблюжьей шерсти

Памятные медали ко Дню Победы будут вручены 5,5 тысячам жителей Перми - ветеранам войны и тыла. В этом году для них централизованно приобретают одинаковые подарки, их согласовали с городским советом ветеранов. Для этого в бюджете города выделили 6 миллионов рублей. Большие одеяла из верблюжьей шерсти, упакованные в красивые пакеты, будут вручаться вместе с юбилейными наградами.

Ветеранов пригласят поучаствовать в тематических экскурсиях и посетить выставочные экспозиции.

На 75 объектах города появятся QR-коды, которые будут вести на сайт с виртуальной экскурсией по «Маршруту Победы». Они уже установлены на 30 отремонтированных мемориальных объектах.

В Перми участницей парада станет знаменитая «тридцатьчетверка»

Как рассказали в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, еще к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне планировали участие танка Т-34 в параде. Однако тогда его пришлось пустить на трале.

И вот теперь решено, что знаменитая «тридцатьчетверка» будет участвовать в пермском параде 9 мая. Легендарный танк сейчас готовят для этого в Чайковском. Танк-памятник олицетворяет героическую историю 16-й Гвардейской танковой дивизии, которая в послевоенные годы дислоцировалась в городе Нойштрелиц, откуда в 1993 году была переведена в поселок Марковский на юге Пермского края.

Представители департамента культуры и молодежной политики съездили в Чайковский, чтобы решить технические и организационные вопросы.

- Чтобы восстановить танк, приходится применять технологии, которые использовались более 70 лет назад, многое делается вручную, - рассказали они. - После кропотливого ремонта в сентябре прошлого года удалось запустить двигатель. Сейчас восстанавливаются приборы танка и электропроводка.

Получивший второе рождение легендарный танк Т-34-85 пойдет 9 мая во главе парада. А всего в Торжественном прохождении войск Пермского гарнизона примет участие около 25 парадных расчетов, также будет представлено более 30 единиц техники, в авиационной части планируется участие самолетов Миг-31 и Су-35, а также вертолетов Ми-8.

На Октябрьской площади будут установлены новые трибуны с посадочными местами для зрителей парада Победы.

Церемония возложения венков традиционно пройдет 8 мая у монумента «Героям фронта и тыла» состоится церемония возложения венков. 9 мая после торжественного прохождения войск двинется колонна «Бессмертного полка». Затем начнутся культурно-массовые мероприятия на Октябрьской площади, двух кварталах эспланады, Компросе, Соборной площади, набережной Камы. Вечером небо украсит праздничный фейерверк.