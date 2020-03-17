2020-03-17T16:16:48+03:00
Звезды

В Пермь привезли сокровища Тутанхамона

Копии знаменитых артефактов будут показывать до 4 июня
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Тело фараона находилось в золотом саркофагеТело фараона находилось в золотом саркофагеФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
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- Эти саркофаги были вложены один в другой, как матрешки, - рассказывает египтолог Наталья Макеева, старший преподаватель кафедры Древнего Востока Санкт-Петербургского университета.- И крышку третьего из них, золотого, археологам удалось поднять с большим трудом, потому что саркофаг был залит благовонными смолами. Когда же, наконец, ее подняли, то их глазам предстала мумия фараона с золотой погребальной маской на лице.

Почти сто лет назад во время археологических раскопок в Египте, в Долине Царей, была обнаружена гробница Тутанхамона, в которой находилось более пяти тысяч предметов, сопровождавших фараона в загробный мир. И главными находками стали золотая погребальная маска Тутанхамона и его саркофаги.

Сейчас эти предметы хранятся в Каирском музее. И практически никогда не вывозятся из Египта. Но получить представление об артефактах эпохи Амарны, когда жил Тутанхамон, можно на выставке «Сокровища гробницы Тутанхамона», она открывается 18 марта в Центральном выставочном зале (Комсомольский проспект, 10).

В выставочном зале воспроизвели обстановку гробницы Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

В выставочном зале воспроизвели обстановку гробницыФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

На выставке представлено около ста экспонатов. Это, конечно, не сами оригиналы, а их точные копии, созданные египетскими и российскими ювелирамипод научным руководством российских египтологов. Кроме трех саркофагов и маски там представлена факсимильная копия знаменитого скульптурного портрета царицы Нефертити - мачехи Тутанхамона, выполненная на основе трехмерного сканирования оригинала, постоянно хранящегося в Берлине,золотой трон фараона, золотые сандалии, ковчег с изображениями богинь, статуя Анубиса…

- Мы представили те экспонаты, которые отражают общий дух гробницы Тутанхамона,- всего понемногу из разных разделов, - рассказал заместитель директора государственного музея истории Санкт-Петербурга Сергей Калюжин. - В рамках экскурсии проходят видеофильмы, рассказывающие об эпохе Тутанхамона. Вначале посетители проходят в кинозал, где идет 15-минутный фильм про Тутанхамона, его семью, религию Египта, эпоху Амарны, а затем экскурсоводы проводят экскурсию.

Выставка продлится до 4 июня. Стоимость билетов: 450 рублей, льготный (для студентов, школьников и пенсионеров) - 350 рублей, дети до 7 лет - бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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