2020-03-18T06:10:14+03:00
Общество

«Любая инфекция может стать для него смертельной». Маленькому пермяку срочно нужна помощь

Он может закашляться и погибнуть
Андрей МАТЛИН
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Маленькому Никите требуется наша помощь. Фото: фонд "Дедморозим".Маленькому Никите требуется наша помощь. Фото: фонд "Дедморозим".
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Жители Прикамья уже два года помогают маленькому Никите Рогожникову.

Еще когда он не родился, его мама Марина поступила в медицинский колледж - мечтала стать медсестрой и помогать людям. Но так получилось, что помощь потребовалась ей самой, а первая практика стала самой тяжелой в ее жизни: в 2018 году у нее родился маленький Никитка. До пяти месяцев это был обычный ребенок, он улыбался маме. Но потом пережил клиническую смерть. После этого он перестал видеть и слышать.

Мальчик с трудом дышал, и друзья пермского благотворительного фонда «Дедморозим» помогли приобрести для него аспиратор. Потом мама с сынишкой переехали поближе к бабушке с дедушкой – в Кунгур. Они по очереди регулярно выносили ребенка на улицу, чтобы он мог понежиться в лучах солнышка. И тогда он начинал улыбаться.

Но теперь мальчику нужен откашливатель.

- Без него малейшая инфекция представляет смертельную угрозу для Никиты, - объяснили в фонде «Дедморозим». – А еще каждые полгода Никите нужен комплект расходных материалов для кормления и дыхания: зонды, фильтры, контура, коннекторы и сменные трахеостомические трубки. Скоро их запас кончится, и без вашей помощи Никите не обойтись.

Совершить посильное пожертвование можно, перейдя на сайт фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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