«Теперь меня бабка на рыбалку точно не отпустит». В Прикамье транспортные полицейские спасли рыбака, провалившегося под лед

- Спасибо, мужики, что вытащили, но теперь мне дома мало не покажется: жена на рыбалку точно больше не отпустит, - благодарил своих спасителей 70-летний житель поселка Лямино Чусовского района.

Держался из последних сил

13 марта пенсионер рыбачил на Чусовой и, не дойдя до берега метров 15, провалился под лед.

- Мы в это время на служебной «Ниве» ехали с рейда на станции «Калино», - рассказывает 33-летний старшина полиции на станции «Чусовская» Пермского линейного отдела МВД России на транспорте Руслан Кадыров. - Увидели возле берега двух людей, которые пытались вытащить из реки тонущего рыбака, но у них ничего не получалось.

Полицейские остановились, достали автомобильный трос и побежали к воде.

29-летний сержант Ислам Тогузбаев взял в руки конец троса, вышел на лед и осторожно пошел к полынье, остальные - выстроились цепочкой, держались за трос, и страховали его.

- Возле полыньи, где локтями за кромку держался рыбак, лед начал трещать, поэтому мне пришлось лечь, - вспоминает Ислам. - Я сначала пытался вытащить мужчину за рюкзак, который был у него на спине, но ничего не получалось. Дед был очень тяжелый из-за намокшей одежды. К тому же он упирался грудью в льдину, и оторвать его было очень сложно. Держался он уже из последних сил, его начинало затягивать течение, поэтому я привстал, чтобы вытащить его, и сам чуть не провалился. Но тут ребята начали тащить нас за трос и вытянули в безопасное место.

Руководство решает, как поощрить героев

- Никакую «скорую» мне не нужно, мне бы домой поскорей добраться, - стучал зубами незадачливый рыбак.

- Нам на службу надо было, а тут как раз машина со знакомыми ребятами проезжала, они пообещали подвезти нашего рыбака, - говорят транспортные полицейские.

И дома, и на работе за геройский поступок ребят похвалили, сейчас руководство решает, как их поощрить.

- У нас впервые такое, чтобы мы жизнь человека спасли, но в другой раз поступили бы точно также, - говорят герои. - Одно было неприятно, когда нам начали задавать вопросы: мол, а на телефон вы все это снять успели? Какой телефон? Ситуация была ужасная, голова совсем не об этом, а о спасении человека думала.