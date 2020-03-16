В Перми появятся пять новых школ и восемь детских садов

В Перми продолжается строительство и реконструкция корпусов школ и детских садов. Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов и депутаты думы посетили ряд строительных площадок.

Новые школы

Сейчас возводятся новые корпуса школы №93 в Свердловском районе и гимназии №3 в Орджоникидзевском районе. Новый корпус гимназии рассчитан на 1050 мест, в нем будут обучаться ребята с 1 по 11 классы. Уже на 85 процентов смонтирован железобетонный каркас здания и уложено 40 процентов кирпичной кладки. В начале апреля начнутся работы по укладке кровли.

- Гайва – динамично развивающаяся территория, где строится современное жилье, рождаются дети, - считает депутат по избирательному округу № 16 Владимир Молоковских. - И строительство новой современной гимназии вызывает одни положительные эмоции. Пусть еще на уровне каркаса, «коробки», но уже воочию можно представить будущий «храм знаний». Впечатлили размеры. Общение с директором гимназии и подрядчиком внушило уверенность в выполнении работ в срок и в постоянном контроле со стороны заказчика.

Расчищена площадка для строительства нового корпуса у школы №93. В здании будет создан технопарк с лабораториями по радиотехнике и мехатронике, радиоэлектронике, лабораториями по аддитивным технологиям, по естествознанию, а также по исследовательской и экспериментальной физике. Корпус рассчитан на 400 мест.

Глава города и депутаты посмотрели, как проходит капитальный ремонт «Школы современных коммуникаций» № 127. Здание было построено 65 лет назад и давно требовало обновления. Сейчас там ведется внутренняя отделка помещений. Работы планируется завершить к началу учебного года.

- Наш город принимает активное участие в национальных проектах «Демография» и «Образование» и мы, конечно, не можем подвести ни жителей, ни краевое, ни федеральное правительство, – подчеркнул глава города Перми Дмитрий Самойлов.

На 2020 год запланировано начать строительство нового здания гимназии №17 и школы по улице Юнг Прикамья в Кировском районе, планируется сдать в эксплуатацию здание школы в микрорайоне Красные Казармы, начать реконструировать бывшее здание училища на улице Целинной под размещение школы,

Детские сады

В микрорайоне Вышка-II в следующем году откроется новый корпус детского сада № 411 на улице Евгения Пермяка. В новом дошкольном учреждении на 350 мест будет создана образовательная среда физкультурной и оздоровительной направленности. Сейчас ведется забивка свай, вынос инженерных сетей, монтаж опалубки и армирование ростверков в осях.

- Вопрос о недостаточно ответственном подходе к строительству школ и детских садов в городе неоднократно поднимался на заседаниях Думы, на комитетах по социальной политике и инвестициям, - прокомментировал депутат Павел Фадеев. - Мы посмотрели 4 объекта, после смены подрядчика началась активная работа по возведению детского сада на ул. Евгения Пермяка, в графике ведутся работы в гимназии №3 и школе №127. В школу №93 можно было не ездить — ситуация плачевная. Надеюсь, в ближайшее время глава возьмет на личный контроль и другие проблемные стройки, чтобы, во-первых, объективно оценить ситуацию с инвестпроектами, а, во-вторых, придать импульс для их реализации.

Также в 2020 году построят новые детские сады на улицах Плеханова и Желябова в Дзержинском районе и на улице Байкальской в Кировском районе

Кроме того, детские сады возводятся в рамках взаимодействия городских властей с застройщиками по обеспечению соцобъектами новых микрорайонов. Например, компания-застройщик «КОРТРОС-Пермь» построила детский сад на 160 мест в ЖК «Гулливер», здание станет новым корпусом сада №296, он откроется в этом году.

Еще с 4-мя застройщиками краевые и городские власти заключили долгосрочные соглашения о возведении детских садов в Мотовилихинском, Индустриальном и Свердловском районах. Например, по соглашению застройщик ООО «Сатурн-Р» должен будет возвести отдельно стоящее здание детского сада на 200 мест, а также встроенные помещения для размещения детского сада на 75 мест в одном из строящихся домов в микрорайоне Красные Казармы. Застройщик «Орсо групп» планирует сдать в эксплуатацию помещения для размещения детского сада по улице Теплогорской, 24, а компания «Девелопмент-ЮГ» – передать еще одно здание детского сада в микрорайоне Ива. АО «ПЗСП» планирует реконструировать детский сад на 230 мест по улице Братской,10.

- По целому ряду объектов городские власти договариваются с подрядчиками сдать работы раньше срока, чтобы юные пермяки могли пойти в современные детсады и школы в самое ближайшее время, - отметил депутат городской Думы Илья Лисняк. - Например, недавно вышедший из нулевого цикла садик на Вышке-2 достроится уже к концу этого года. Стремление ускорить темпы реализации национального проекта «Демография» не может не радовать, особенно в Перми, где проблема нехватки мест в детских садах долгое время стояла остро.