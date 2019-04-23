В Прикамье муниципалитеты осваивают обратную связь в соцсетях

Куда пожаловаться на глыбы льда, свисающие с крыши, на заметенные снегом тротуары, на неочищенные дороги? Согласитесь, многие из нас задаются таким вопросом.

Как выяснилось, самый быстрый способ решить подобные проблемы – обратиться в режиме онлайн к местным властям, которые ведут страницы в соцсетях.

Благодаря цифровой обратной связи дорога стала чистой.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин на своей странице в Instagram привел аккаунты таких страниц, правда, - не всех муниципалитетов, а только тех, откуда приходит наибольшее количество жалоб. Жители других муниципальных образований без труда смогут найти адреса таких соцстраниц.

Как показывает практика, цифровое взаимодействие властей и жителей городов и сел края, действительно, оказывается эффективным.

В этом селе Соликамского района появилось освещение.

Например, те, кто ездит по дороге возле Юго-Камска, обратили внимание – этой весной на шоссе стала в больших количествах скапливаться крошка: на отремонтированной ранее дороге ее выбивают из покрытия шипованные колеса автомобилей.

Информацию об этом местные водители разместили на странице Осинской администрации. Там переадресовали ее в «край» - именно краевые дорожные подразделения отвечают за этот участок дороги. И в соцсети оперативно появилось фотоподтверждение: трасса была почищена (см. фото выше).

Крыши почищены.

Точно так же быстро удалось убрать с крыш домов опасные наледи в Губахе, привести в порядок тротуары в одном из поселений Пермского района, обеспечить хорошее освещение улиц в одном из сел в Соликамском районе и быстро решить еще много других проблем.

По этим тротуарам теперь можно ходить.

Как видим, цифровая обратная связь приносит свои плоды.