2020-03-13T15:03:18+03:00
Общество

В Прикамье муниципалитеты осваивают обратную связь в соцсетях

Такое поручение дал глава Пермского края Дмитрий Махонин
Михаил АНДРЕЕВ
Поделиться:
Дорога на Юго-Камский.Дорога на Юго-Камский.
Изменить размер текста:

Куда пожаловаться на глыбы льда, свисающие с крыши, на заметенные снегом тротуары, на неочищенные дороги? Согласитесь, многие из нас задаются таким вопросом.

Как выяснилось, самый быстрый способ решить подобные проблемы – обратиться в режиме онлайн к местным властям, которые ведут страницы в соцсетях.

Благодаря цифровой обратной связи дорога стала чистой.

Благодаря цифровой обратной связи дорога стала чистой.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин на своей странице в Instagram привел аккаунты таких страниц, правда, - не всех муниципалитетов, а только тех, откуда приходит наибольшее количество жалоб. Жители других муниципальных образований без труда смогут найти адреса таких соцстраниц.

Как показывает практика, цифровое взаимодействие властей и жителей городов и сел края, действительно, оказывается эффективным.

В этом селе Соликамского района появилось освещение.

В этом селе Соликамского района появилось освещение.

Например, те, кто ездит по дороге возле Юго-Камска, обратили внимание – этой весной на шоссе стала в больших количествах скапливаться крошка: на отремонтированной ранее дороге ее выбивают из покрытия шипованные колеса автомобилей.

Информацию об этом местные водители разместили на странице Осинской администрации. Там переадресовали ее в «край» - именно краевые дорожные подразделения отвечают за этот участок дороги. И в соцсети оперативно появилось фотоподтверждение: трасса была почищена (см. фото выше).

Крыши почищены.

Крыши почищены.

Точно так же быстро удалось убрать с крыш домов опасные наледи в Губахе, привести в порядок тротуары в одном из поселений Пермского района, обеспечить хорошее освещение улиц в одном из сел в Соликамском районе и быстро решить еще много других проблем.

По этим тротуарам теперь можно ходить.

По этим тротуарам теперь можно ходить.

Как видим, цифровая обратная связь приносит свои плоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
БК «Парма» поддержал решение Единой Лиги ВТБ о приостановления сезона
В Перми умерла известный музыковед Галина Баталина
МЧС предупреждает: в Прикамье возможен гололед, мокрый снег и сильный ветер
Стало известно, когда будет определен диагноз пермяка, госпитализированного с подозрением на коронавирус
В Прикамье расширен список стран, после которых жителям положен карантин
Пермские полицейские задержали лихача, который сбил ребенка
В Перми с фасада многоквартирного дома стали выпадать кирпичи
В Прикамье следователи разыскивают мужчину, пропавшего 5 лет назад при странных обстоятельствах
Министр природных ресурсов Прикамья покидает свой пост
В Перми закрыли опасную для жизни и здоровья граждан столовую
Пермякам не придется менять транспортные карты
В Прикамье женщину осудили за ДТП, в котором пострадал ребенок
Куда обращаться пермякам, если у ребенка в школе произошел конфликт
«Пытался спасти от нападения ребенка». Пермяк получил компенсацию за укус бездомной собаки
В Перми изменятся маршруты нескольких городских автобусов
В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на объекты капитального строительства
«Молот-Прикамье» расторг контракт с Павлом Десятковым
В Перми на пожаре погиб мужчина
В Перми определили проектировщика аквапарка
В Прикамье двух пациентов с острым инфарктом экстренно доставили в больницу на вертолете
«Бил и унижал». Житель Прикамья несколько месяцев издевался над 13-летним школьником