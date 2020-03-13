«Это восстановление исторической справедливости». Почему Пермь достойна звания «Города трудовой доблести»

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести». Это звание присваивается городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

И Пермь вполне заслуживает этого высокого звания. Судите сами. В годы войны на военных заводах трудились около 100 тысяч пермяков. В Перми произвели и отправили на фронт более 13 миллионов минометных снарядов, около 3 миллионов реактивных зарядов для «Катюш», более 10 миллионов пар сапог и касок, 650 тысяч телефонных аппаратов. Каждый третий артиллерийский снаряд было укомплектован пермским взрывателем. Все боевые самолеты, построенные в годы войны, были обеспечены пермской топливной аппаратурой. Две трети из всех ракетных зарядов, изготовленных за годы войны пороховой промышленностью страны, было произведено в Перми.

«Присвоение Перми звания «Города трудовой доблести» - это восстановление исторической справедливости»,- рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми» (96.6 FM) кандидат исторических наук, доцент ПНИПУ Михаил Нечаев.

- Очень сложно в словах оценить героизм пермских тружеников в годы Великой Отечественной войны, - говорит Михаил Геннадьевич. - Только эвакуированных предприятий у нас было шестьдесят четыре. А еще не забывайте об уже имевшихся пороховом, моторостроительном заводах, заводе имени Ленина, они тоже давали продукцию непосредственно на фронт. Причем если мы говорим про заводы, то это были не простые предприятия, а по сути, конгломерат производств. Например, девяносто процентов всего пороха в стране производили пять наших пермских завода. Мы были крупнейшим двигателестроительным и артиллерийским центром. Может быть, еще один вид изделий для фронта покажется «мелочью», но не будем забывать, что именно у нас производили сто процентов полевых телефонов.

- Не стоит забывать и о том, в каких условиях приходилось трудиться тогда…

- Конечно, именно поэтому я и говорю: будет очень обидно не получить звание «Города трудовой доблести». Много приходилось работать и женщинам, и детям. Вдумайтесь в цифру: только на завод им. Сталина приехали работать пять тысяч (!) подростков. Их старались обеспечить всем необходимым… Помните знаменитую фотографию подростка, работающего у станка, стоя на ящике? Так вот эта история и про Пермь тоже..

- Как вообще можно «измерить» трудовой героизм?..

- Наверное, это самое непростое. Согласитесь, как можно «измерить» сбор теплых вещей в 1941 – 1942 годах? А когда люди, отрывая от себя деньги, жертвовали их на фронтовые нужды? Это же был единый порыв, это никак не измерить. Люди жили во «времянках», в бараках… В Перми были десятки тысяч эвакуированных. Так вот местные жители добровольно, а не по указке сверху, теснились и пускали к себе в комнаты в коммунальные квартиры эвакуированных. Разве можно «измерить» такое?..

КСТАТИ

Сейчас в городе идет сбор подписей в поддержку присвоения Перми почетного звания «Город трудовой доблести». Уже около30 тысяч человек поддержали эту инициативу.

Подписи можно оставить как на специальном сайте ЗаПермь.РФ, так и в ходе «пикетов», которые проходят на оживленных площадках города до 19 марта. Свою подпись в поддержку инициативы можно оставить по следующим адресам:

- исторический парк «Россия – моя история» (улица Монастырская, 2, корп. 1, на улице - перед музеем);

- гипермаркет «СемьЯ» (2-я очередь, 1-й этаж);

- ТЦ «Колизей-Атриум» (1-й этаж, около фонтана).

Время работы «пикетов»: с 10.00 до 20.00.

СПРАВКА «КП»

В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», устанавливается стела с изображением герба города и текстом Указа Президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания, проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), а также в День города.