В конце недели в Перми ожидается похолодание до -10 градусов

Как обещают метеорологи, погода на этой неделе по-прежнему будет сравнительно теплой.

В самом начале недели, как прогнозируют специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дни обещают быть солнечными, а ветер ослабеет до умеренного.

Но уже со среды в Прикамье придут метели и снегопады, и погода станет неустойчивой: кратковременное потепление в четверг и пятницу в выходные может смениться похолоданием.

Синоптики советуют проявлять осторожность: подобные температурные колебания вполне могут обернуться сильной гололедицей на дорогах и тротуарах.

Весна в Перми.Фото: Василий Вахрин

В понедельник, 16 марта, столбик термометра в Перми будет колебаться возле нулевой отметки, из-за прояснений на небе температура в полдень будет плюсовой, но не выше +2 градусов. Снежный покров будет продолжать таять. Осадков и сильного ветра не ожидается.

Во вторник, 17 марта, погода существенно не изменится. В первой половине дня время от времени будет выглядывать солнце, и тогда температура воздуха будет плюсовой. Но вечеру может пойти снег. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Ночью будет от -5 до -10 градусов.

В среду, 18 марта, термометр может подняться днем до +4 градусов тепла. Возможны небольшие осадки и ощутимый юго-западный ветер.

В четверг, 19 марта, днем воздух опять может прогреться до +3 градусов, но погода обещает быть пасмурной.

В пятницу, 20 марта, днем могут пройти дожди, но возможны и прояснения на небе. Воздух может прогреться до +4 градусов.

В субботу, 21 марта, ветер может перемениться на северный, и тогда столбик термометра вновь устремится к нулевой отметке.

В воскресенье, 22 марта, может наступить временное похолодание – днем может быть от -3 до -5 градусов. А ночью – и до -10 градусов. Не исключено, что это похолодание продлится и в начале следующей недели.