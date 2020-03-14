«Утренние фильтры и отмена массовых мероприятий». В Пермском крае вводится режим повышенной готовности

- С 00.00 часов 15 марта 2020 года в Пермском крае вводится режим повышенной готовности, - сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. - Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность жителей и гостей края и предотвратить ввоз и распространение коронавирусной инфекции. Официальный документ о введении режима повышенной готовности подписан 14 марта главой региона Дмитрием Махониным.

- Заболевший коронавирусной инфекцией пациент был госпитализирован 13 марта, - пояснил Дмитрий Махонин. - Круг контактирующих лиц минимален, все они взяты под медицинское наблюдение. Ситуация в крае находится под контролем оперативного штаба, который собирается ежедневно. Пожалуйста, прислушивайтесь к рекомендациям врачей, будьте бдительны и не поддавайтесь панике.

Что конкретно будет под запретом?

- Во время действия режима повышенной готовности на территории Пермского края отменяются все международные, межрегиональные спортивные, культурные, научные, общественные мероприятия, численностью участников свыше 1000 человек, - пояснили в краевом министерстве территориальной безопасности.

Что следует ожидать?

Чтобы своевременно выявлять заболевших и направлять их на лечение в медицинские организации, с понедельника, 16 марта 2020 года, во всех образовательных учреждениях края будут организованы «утренние фильтры».

И как сообщили в региональном министрестве образования, родители сами будут принимать решение, отпускать своего ребенка в школу или же он будет заниматься дистанционно. Сейчас все школы края имеют возможность выстроить работу таким образом, чтобы это не сказалось на общем образовательном процессе.

С начала новой недели в аэропорту и железнодорожном вокзале Пермь II будет организована термометрия. У всех прибывающих пассажиров будут удаленно измерять температуру с помощью тепловизора.

Что касается городских пассажирских перевозок, то на конечных остановках маршрутов общественного транспорта будет организована санитарная обработка автобусов и трамваев.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции 00:00 00:00

- Всем учреждениям и организациям любых форм собственности, в том числе индивидуальным предпринимателям, настоятельно рекомендуется организовать и обеспечить условия для дезинфекции рук в местах общего пользования, - пояснили краевые власти. - Просим с пониманием относиться к любым ограничениям, а также применять меры профилактики вирусных заболеваний.

Если заболели-оставайтесь дома

Роспотребнадзор напоминает: всем жителям Пермского края, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, при проявлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом и максимально ограничить контакты с другими людьми.

Рекомендуется ни в коем случае не прибегать к самолечению, а при первых признаках заболевания вызывать врача. Сообщить о своем возвращении из опасных регионов можно по телефону горячей линии Министерства здравоохранения Пермского края: (342) 258 - 07- 87 с 8.00 до 20.00 часов. Также можно обратиться к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» по телефонам:8(342) 236-41-52, 208-34-68.