2020-03-13T07:10:03+03:00
Общество

«Ее детство – это врачи, лекарства и процедуры». Девочка из Перми может потерять зрение, если не обнаружить «сломанный ген»

А Настя так любит своих кукол и вышивку
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Нельзя допустить, чтобы у Насти пропало зрение. Фото: благотворительный фонд "Берегиня".Нельзя допустить, чтобы у Насти пропало зрение. Фото: благотворительный фонд "Берегиня".
Изменить размер текста:

Насте Труфановой сейчас 11 лет. Все эти годы вместе с любимой мамой она борется со всевозможными болезнями, которые словно из рога изобилия сыплются на девочку. Но никто не опускает руки: и девочка, и ее мама продолжают бороться за счастливую жизнь, и им нужно в этом немного помочь.

Победила онкологию, но получила астму

Когда Настя только родилась, врачи обнаружили у нее тератому. То, что это опухоль, а не спинномозговая грыжа, стало известно только после проведенной операции. Образование оказалось доброкачественным, но это не уберегло Настю от рецидива, который произошел, когда ей исполнилось два годика. Опухоль переросла в злокачественную, поэтому потребовалась химиотерапия.

Пока росла, малышка не переставала болеть простудными заболевания. Потом у Насти обнаружили порок сердца, а совсем недавно порок бронхов и астму. И пока все Настины сверстники учатся в школе, ходят в кружки и гуляют на улице, девочка вынуждена ходить по врачам, проходить бесконечные процедуры и принимать лекарства.

Чтобы держаться подальше от вирусов, Настю перевели на домашнее обучение. Учиться она очень старается, хоть и дается ей это нелегко - долго сидеть не получается из-за перенесенной болезни в маленьком возрасте.

В семь лет начались проблемы со зрением

А еще девочка очень любит играть в куклы и вышивать. Но если не начать правильное лечение, эти любимые занятия могут совсем исчезнуть из Настиной жизни. В семь лет у девочки начались проблемы со зрением. Сначала думали, что это возрастное, но изменения становились слишком явными и быстротечными и мама забила тревогу.

Офтальмологи поставили диагноз – «макулопатия сетчатки глаза неизвестного генеза». Это заболевание проявляется появлением пятен на глазах, из-за чего зрение становится размытым и неясным. Но словосочетание «неизвестного генеза» вводит в ступор не только маму, но и врачей. И если лечить неправильно или вовсе не лечить болезнь - Настя попросту может ослепнуть.

Чтобы определить причину заболевания глаз, требуется генетический анализ, который поможет медикам выбрать правильное лечение и сохранить зрение Насте. Кроме того, анализ поможет понять, будут ли еще какие-то сюрпризы в здоровье девочки. Стоит он 46 000 рублей, которые благотворительный фонд «Берегиня» надеется собрать для Насти с вашей помощью. Помочь девочке можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Бил и унижал». Житель Прикамья несколько месяцев издевался над 13-летним школьником
Действие транспортных карт в Перми может прекратиться
«Вышел из дома и не вернулся». В Перми при странных обстоятельствах пропал 51-летний мужчина
В Прикамье из-за коронавируса отменили этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина
В Прикамье полицейский на служебном автомобиле наехал на пенсионерку
В Прикамье больницу обязали оплатить родным расходы на погребение умершего пациента
Пермячку осудили за ДТП, в котором пострадал ребенок
«Пермская сетевая компания» за 2019 год инвестировала 18 млн рублей в модернизацию центральных тепловых пунктов Перми
В Перми солистка театра оперы и балета отсудила у управляющей компании компенсацию за травму
В Перми ввели особый режим: из-за коронавируса будут дезинфицировать торговые центры и кинотеатры
Пермячке за погибшего на производстве мужа выплатят 400 тысяч рублей компенсации
В Перми начали экспресс-ремонт дорог
Активисты Пермского молодежного центра участвуют в I Всероссийском молодежном антикоррупционном форуме
МЧС предупреждает: в Прикамье возможен гололед и сильный ветер
На дорогах Пермского края планируют установить новые комплексы фотовидеофиксации
Пермяк убил жену и три месяца жил с ее телом в коммунальной квартире
В Прикамье начала работать «горячая линия» по коронавирусу
В Перми откроются две городские ярмарки
24-летний пермяк купил в салоне сотовой связи смартфон с чужой симкой и подключенным «мобильным банком»
Краевая прокуратура приобретет квартиру в центре Перми
Председателя ТСЖ в Прикамье осудили за присвоение чужого имущества